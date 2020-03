V baníckom múzeu v Gelnici vystavujú desiatky kraslíc

Gelnica 8. marca (TASR) – Desiatky kraslíc si môžu pozrieť návštevníci celoslovenskej prehliadky ich výrobcov „Vandrovalo vajce...“ v priestoroch Baníckeho múzea v Gelnici. Súčasťou 10. ročníka výstavy je aj 37 súťažných maľovaných vajec. Pre TASR to za organizátorov uviedla predsedníčka občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku Mária Behanovská.



Okrem kraslíc zo Slovenska si návštevníci môžu pozrieť aj tie z Maďarska, Ukrajiny či Poľska. „Dokonca sa nájdu aj obce, ktoré pozbierajú kraslice od svojich šikovných žien a pošlú na výstavku i do súťaže za obec,“ povedala s tým, že súťaž je rozdelená do piatich kategórií podľa techniky zdobenia. Ide o maľované, drôtované, vyškrabávané, voskované a batikované a ďalšiu kategóriu predstavuje olepovaná technika - slama, bavlnky, látka, sitina. Na prehliadke majú najväčšie zastúpenie slepačie vajcia, ale i husacie. Putovná kraslica je zo pštrosieho vajca.



„Hlavnou myšlienkou výstavy je zachovávanie ľudových tradícií, šírenie tohto umenia medzi ľuďmi aj mladou generáciou, školami, škôlkami,“ povedala Behanovská.



Predchádzajúce ročníky sa konali v Krupine, Ponikách, Pribyline, Prievidzi, Topoľčanoch, Leviciach, Považskej Bystrici, Jaklovciach a v Prešove.



Výrobky môžu hodnotiť návštevníci priamo počas nainštalovanej výstavy, hlasovať možno aj elektronicky. Výstava je verejnosti sprístupnená do 30. marca a vyhodnotenie sa v múzeu uskutoční 31. marca.