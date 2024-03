V Baníckom múzeu v Rožňave otvoria výstavu o sovách na Slovensku

Rožňava 12. marca (TASR) - V galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa bude v utorok popoludní konať vernisáž s názvom V moci noci. Výstava, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach, návštevníkom predstaví desať druhov sov žijúcich na území Slovenska, pre verejnosť bude prístupná do 23. augusta. TASR o tom informovala manažérka kultúry rožňavského múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Výstava V moci noci verejnosti priblíži skupinu chránených dravcov aktívnych najmä v noci a za súmraku, pri ktorých obdivujeme najmä ich výborný zrak či tichý let. Sovu však predstaví aj ako adaptabilného živočícha schopného žiť v rôznorodých podmienkach, výstava tiež poskytne informácie o hniezdení, potrave či výzorových znakoch jednotlivých druhov sov.



"Cieľom výstavy je priniesť širokej verejnosti a deťom viac poznatkov o tom, aké druhy sov žijú okolo nás, kde žijú, ako ich môžeme nájsť a počuť. Chceme priniesť trochu prirodzeného prostredia sov z miesta, kde žijú do mesta, do múzea, do priestorov galérie a predstaviť ich reálny výzor, sfarbenie a veľkosť pomocou exponátov," priblížil autor výstavy Miroslav Dravecký. Ako dodal, výstava má tiež upriamiť pozornosť na potrebu ochrany sov zo strany človeka, ktorý je svojou priamou či nepriamou činnosťou ich najväčšou hrozbou.