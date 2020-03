V Banke pri Piešťanoch si pomáhajú s rúškami navzájom

Banka 20. marca (TASR) - Viaceré obce a samosprávy riešia aktuálny nedostatok s ochrannými prostriedkami tváre svojpomocne. Jednou z takýchto obcí je aj Banka pri Piešťanoch, kde zorganizovali šitie ochranných rúšok pre svojich obyvateľov samotnými občanmi obce.



"S nápadom sme prišli minulý víkend. Zbierame po obci ušité rúška a materiál na ne. Máme veľa šikovných krajčírok, ktoré popri deťoch dokážu doma ušiť denne od päť do 20, niektoré dokonca aj 50 rúšok. Každé rúško je iné, máme rôzne vzory, takže je to aj také ľudové umenie," uviedol pre TASR dobrovoľný hasič Viktor Vrábel.



V obci Banka majú 450 seniorov nad 62 rokov. "Je pre nás preto dôležité, aby sa chránili a boli v izolácii. Dali sme výzvu na sociálnu sieť, že občania môžu nahlasovať, kto potrebuje rúška. Snažíme sa pomáhať si a ďakujeme ženám v domácnosti, ktoré nám pomáhajú. Je dôležité, že si v tejto dobe pomáhame navzájom a dokážeme sa zomknúť a byť spolupatriční," doplnila starostka Tatiana Julinyová.



Rúška triedia a priraďujú ich na adresy tých, ktorí o ne prejavili záujem. "Rúška sú distribuované do domácností predovšetkým starším občanom, ťažko chorým, osamelým ľuďom a takým, ktorí nemali možnosť si kúpiť alebo zohnať rúška," doplnila starostka obce.