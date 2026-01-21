< sekcia Regióny
V Bánovciach nad Bebravou jazdil zdrogovaný vodič
Vodičovi pod vplyvom amfetamínu, metamfetamínu, THC a extázy policajti zadržali vodičský preukaz.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. januára (TASR) - Policajti odhalili koncom minulého týždňa v Bánovciach nad Bebravou počas zvýšeného výkonu služby, ktorú zamerali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodiča pod vplyvom drog. Zistili tiež ďalšie priestupky. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodičovi pod vplyvom amfetamínu, metamfetamínu, THC a extázy policajti zadržali vodičský preukaz. Počas kontroly odhalili aj 11 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vykonali 28 dychových skúšok.
„Cieľom kontrol bolo zníženie dopravnej nehodovosti a ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky,“ uviedla Klenková.
Policajti sa podľa nej zamerali najmä na kontrolu alkoholu a omamných a psychotropných látok u vodičov, dodržiavanie rýchlostných limitov, porušovanie zákazu predchádzania, nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy, používanie bezpečnostných pásov a technický stav vozidiel. „Osobitnú pozornosť venovali aj vodičom nákladných vozidiel. Väčšina kontrolovaných vodičov nákladnej dopravy pristupovala k svojim povinnostiam zodpovedne a vozidlá mali od snehu a ľadu riadne očistené, čím prispeli k bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky,“ doplnila.
V obdobných kontrolách bude polícia pokračovať aj naďalej, avizovala Klenková.
