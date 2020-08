V Bánovciach nad Bebravou je nové ohnisko nákazy koronavírusom

Bánovce nad Bebravou 3. augusta (TASR) - Hygienici objavili v jednej z firiem v Bánovciach nad Bebravou nové ohnisko nákazy novým koronavírusom. Pozitívne testovaných tam bolo 12 osôb, hygienici nariadili zamestnancom karanténu. Pre TASR to v pondelok potvrdila regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



"Ide o nové ohnisko nákazy z minulého týždňa. V súvislosti s lokálnou epidémiou sme otestovali približne 120 ľudí. Testovali sme všetkých stálych zamestnancov, ktorých je 110, ako i živnostníkov," povedala Bučková.



Hygienici podľa nej zatiaľ nedokážu presne určiť, odkiaľ nákaza prišla. "Všetkým zamestnancom sme nariadili karanténu, a to do doby ďalšieho negatívneho testovania. Závod je tak v súčasnosti zatvorený. Naďalej vyhľadávame kontakty pozitívne testovaných," priblížila.



V súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom sa v okrese a v meste sprísnili opatrenia. Tie už prijal krízový štáb v Bánovciach nad Bebravou. "Odporučili sme zakázať hromadné kultúrno-spoločenské akcie, aby sme minimalizovali sociálny kontakt. Zároveň sa zvýšila dezinfekcia na určitých miestach, kde je zvýšený počet ľudí. Apelovali sme i na podnikateľov, aby si neorganizovali voľnočasové akcie," dodala Bučková.