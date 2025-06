V Bánovciach nad Bebravou zrekonštruuje Cibislavskú ulicu

Bánovce nad Bebravou 30. júna (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou zabezpečí rekonštrukciu Cibislavskej ulice. Na investíciu, ktorá bude zahŕňať obnovu vozovky, chodníkov a odstavnej plochy vyčlenilo z rezervného fondu viac ako 114.000 eur. Zmenu rozpočtu schválili mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.



Rekonštrukcia Cibislavskej ulice bude zahŕňať obnovu povrchov chodníka a prístupov do vchodov, obnovu povrchov na celej komunikácii od ulice 5. apríla až po Ulicu J. Matušku, rozšírenie odstavnej plochy, vybudovanie zóny pre chodcov a parkovacích miest na odstavnej ploche. Súčasťou prác bude i obnova časti obrubníkov, úprava šírkových pomerov na niektorých úsekoch cesty a v križovatke s Ulicou J. Matušku, predĺženie chodníka pred mestským kultúrnym strediskom, ako i vybudovanie priechodu pre chodcov pri križovatke Ulice J. Matušku a Cibislavskej ulice. Na práce vyčlenila radnica v rezervnom fonde 114.652,65 eura.



Samospráva bude z rezervného fondu financovať aj rekonštrukciu cesty pri Materskej škole na ulici 5. apríla. Náklady odhadla na 58.830,12 eura. V lokalite zabezpečí úpravu betónového povrchu a následné položenie asfaltovej vrstvy na pôvodnú betónovú cestu. Obdobné práce vykoná na troch vjazdoch do areálu školy.



Radnica má záujem vybudovať fotovoltickú elektráreň na administratívnej budove mestského úradu na Farskej ulici. Investíciou, na ktorú vyčlenila 29.278,92 eura z rezervného fondu, sleduje zníženie nákladov na energie. Na streche plánuje umiestniť 44 solárnych panelov, ktoré by produkovali energiu na chod budovy. Návratnosť investície prepočítala na 6,3 roka, funkčnosť zariadenia je 25 až 30 rokov.



Z rezervného fondu rovnako radnica dofinancuje kanalizáciu na ulici K Zornici či nákup nákladného vozidla s vyklápačom a hydraulickou rukou.