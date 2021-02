V Bánovciach nad Bebravou zriadili viacero nových MOM

Bánovce nad Bebravou 2. februára (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa môžu dať otestovať na ochorenie COVID-19 v novom stálom mobilnom odberovom mieste (MOM). Sídli v mestskej časti Horné Ozorovce. Na území mesta zriadia i ďalšie MOM na antigénové testovanie, informoval na sociálnej sieti prednosta Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou Dárius Sabo.



MOM v areáli kultúrneho domu v Horných Ozorovciach tento týždeň funguje od pondelka (1. 2.) do soboty (6. 2.) od 10.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 18.30 h. V rovnakom čase bude otvorené i budúci týždeň, a to od 9. do 14. februára.



V nasledujúcich dňoch zriadia v Bánovciach nad Bebravou aj ďalšie MOM na základe rozhodnutia o povolení prevádzkovania v pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín. Odberové miesta budú sídliť v Bánovciach nad Bebravou, a to v priestoroch firmy na Ulici SNP 1, Trenčianskej ceste 67, dve v objekte zimného štadióna, v priestoroch firmy na Partizánskej ceste 73 a mestskom kultúrnom stredisku na Ulici Janka Matušku 19.