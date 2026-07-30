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V bánoveckej nemocnici otvoria v októbri gynekologickú ambulanciu
Ambulancia bude pod vedením gynekologičky a pôrodníčky Bronislavy Szabóovej poskytovať komplexnú gynekologickú starostlivosť ženám od 16 rokov.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 30. júla (TASR) - Nemocnica Agel v Bánovciach nad Bebravou rozšíri od 1. októbra ambulantné služby o novú gynekologickú ambulanciu. Informovala o tom komunikačná špecialistka spoločnosti Lucia Čukanová.
Ambulancia bude pod vedením gynekologičky a pôrodníčky Bronislavy Szabóovej poskytovať komplexnú gynekologickú starostlivosť ženám od 16 rokov a zameria sa nielen na diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, ale aj na prevenciu, starostlivosť o tehotné ženy a edukáciu pacientiek.
Nová ambulancia bude poskytovať preventívne gynekologické prehliadky, ultrazvukové a kolposkopické vyšetrenia, diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, starostlivosť o ženy počas tehotenstva od jeho začiatku až do obdobia pred pôrodom, ako aj následnú starostlivosť v šestonedelí.
„Dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti patrí medzi naše dlhodobé priority. Som veľmi rada, že sa nám podarilo rozšíriť spektrum poskytovaných služieb o novú gynekologickú ambulanciu a zároveň získať skúsenú odborníčku s dlhoročnou praxou,“ uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Ambulancia bude pod vedením gynekologičky a pôrodníčky Bronislavy Szabóovej poskytovať komplexnú gynekologickú starostlivosť ženám od 16 rokov a zameria sa nielen na diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, ale aj na prevenciu, starostlivosť o tehotné ženy a edukáciu pacientiek.
Nová ambulancia bude poskytovať preventívne gynekologické prehliadky, ultrazvukové a kolposkopické vyšetrenia, diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, starostlivosť o ženy počas tehotenstva od jeho začiatku až do obdobia pred pôrodom, ako aj následnú starostlivosť v šestonedelí.
„Dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti patrí medzi naše dlhodobé priority. Som veľmi rada, že sa nám podarilo rozšíriť spektrum poskytovaných služieb o novú gynekologickú ambulanciu a zároveň získať skúsenú odborníčku s dlhoročnou praxou,“ uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.