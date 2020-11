V bánovskej nemocnici je 19 pozitívnych zamestnancov, v handlovskej 17

Bánovce nad Bebravou/Handlová 30. novembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou eviduje k pondelku 19 pozitívne testovaných zamestnancov na nový koronavírus. V handlovskej nemocnici testy potvrdili nový koronavírus u 17 zamestnancov. Obe zdravotnícke zariadenia sa rovnako starajú aj o pozitívnych pacientov, informovala hovorkyňa nemocníc Martina Pavliková.



"K pondelkovému ránu evidujeme v bánovskej nemocnici 19 pozitívnych zamestnancov, čo je takmer o polovicu menej ako v uplynulých týždňoch. Staráme sa aktuálne o šesť pozitívnych pacientov, traja ďalší sú v karanténe," uviedla riaditeľka Mina Bobocká. Nemocnica má reprofilizovaných 15 lôžok pre pacientov s novým koronavírusom.



"Za minulý týždeň sme vykonali 524 antigénových testov, z nich 57 bolo pozitívnych. Zo 145 ľudí, ktorí boli testovaní PCR testom, vyšiel pozitívny test 18," dodala riaditeľka.



Nemocnica tento týždeň rozširuje aj hodiny na mobilnom odberovom mieste pre záujemcov o PCR testovanie. Bezplatné antigénové testovanie zostáva nezmenené, a to od 8.00 h do 14.00 h. Nemocnica rovnako zvyšuje počet plánových operácií, naďalej tam platia protiepidemické opatrenia.



Handlovská nemocnica uplynulý týždeň zvýšila počet reprofilizovaných lôžok pre pacientov s novým koronavírusom. Žiaden z tamojších pozitívnych pacientov si nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. "Z našich zamestnancov bol nový koronavírus potvrdený u 17 z nich, sú medzi nimi lekári, sestry aj nezdravotnícky personál. Jedna kolegyňa je aktuálne v karanténe," uviedla riaditeľka handlovskej nemocnice Marta Eckhardtová.



Zdravotnícke zariadenie za uplynulý týždeň realizovalo 405 antigénových testov, z nich 60 bolo pozitívnych, a 50 PCR testov. Zariadenie rozšíri aj pracovný čas v mobilnom odberovom mieste. "Pôvodnú prevádzkovú dobu odberového miesta sme schopní rozšíriť od 8.00 h do 15.00 h, a to v prípade, že sa objavia požiadavky na popoludňajšie hodiny," doplnila riaditeľka. Handlovská nemocnica ponúka aj možnosť dať sa otestovať PCR testom.