< sekcia Regióny
V bánovskej nemocnici otvorili nové moderné mamografické pracovisko
Pracovisko otvorili symbolicky v októbri, ktorý je ako ružový mesiac venovaný osvete a prevencii rakoviny prsníka. Nový prístroj hrá kľúčovú úlohu vo včasnej diagnostike rakoviny prsníka.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. októbra (TASR) - Priamy prístup k modernej diagnostike, ktorá hrá kľúčovú úlohu vo včasnom zachytení rakoviny prsníka, získali pacientky v Bánovciach nad Bebravou a okolí vďaka novému modernému mamografickému pracovisku v nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
Pracovisko otvorili symbolicky v októbri, ktorý je ako „ružový mesiac“ venovaný osvete a prevencii rakoviny prsníka. Nový prístroj hrá kľúčovú úlohu vo včasnej diagnostike rakoviny prsníka.
„Našou ambíciou je, aby ženy v regióne mali dostupnú špičkovú diagnostiku priamo v mieste svojho bydliska, bez nutnosti cestovať do väčších miest. Chcem všetky ženy v Bánovciach a okolí vyzvať, aby túto príležitosť využili a absolvovali mamografické vyšetrenie čo najskôr. Nemusia čakať, kým sa objavia ťažkosti. Prevencia je kľúčom k ochrane vášho zdravia a životov,“ uviedla riaditeľka.
Bezplatná mamografia je dostupná pre ženy vo veku od 45 do 69 rokov raz za dva roky a od 70 do 75 rokov raz za tri roky. Nové pracovisko je pacientkam k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Na vyšetrenie sa možno objednať telefonicky alebo online cez portál moj.agel.sk.
Pracovisko otvorili symbolicky v októbri, ktorý je ako „ružový mesiac“ venovaný osvete a prevencii rakoviny prsníka. Nový prístroj hrá kľúčovú úlohu vo včasnej diagnostike rakoviny prsníka.
„Našou ambíciou je, aby ženy v regióne mali dostupnú špičkovú diagnostiku priamo v mieste svojho bydliska, bez nutnosti cestovať do väčších miest. Chcem všetky ženy v Bánovciach a okolí vyzvať, aby túto príležitosť využili a absolvovali mamografické vyšetrenie čo najskôr. Nemusia čakať, kým sa objavia ťažkosti. Prevencia je kľúčom k ochrane vášho zdravia a životov,“ uviedla riaditeľka.
Bezplatná mamografia je dostupná pre ženy vo veku od 45 do 69 rokov raz za dva roky a od 70 do 75 rokov raz za tri roky. Nové pracovisko je pacientkam k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Na vyšetrenie sa možno objednať telefonicky alebo online cez portál moj.agel.sk.