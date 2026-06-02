< sekcia Regióny
V bánovskej nemocnici vybudujú centrum integrovanej starostlivosti
Projekt prinesie rozsiahlu modernizáciu priestorov, rozšírenie zdravotníckych služieb aj vyšší komfort pre pacientov a zdravotnícky personál.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 2. júna (TASR) - V júni odštartuje v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou výstavba nového regionálneho centra integrovanej starostlivosti (RCIS). Ako informovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká, projekt v hodnote takmer 3,2 milióna eur bude realizovaný aj vďaka podpore Programu Slovensko, pričom nemocnica sa na financovaní bude podieľať sumou 252.000 eur z vlastných zdrojov.
Projekt prinesie rozsiahlu modernizáciu priestorov, rozšírenie zdravotníckych služieb aj vyšší komfort pre pacientov a zdravotnícky personál. V rámci RCIS pribudnú nové ambulancie psychológa, zubára a gynekológa, súčasťou projektu bude aj sociálne poradenstvo. „Naším cieľom je vytvárať moderné, funkčné a dôstojné prostredie, ktoré bude reflektovať potreby pacientov aj zdravotníkov a zároveň prispeje k vyššej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne,“ uviedla Bobocká.
Rozsiahlou rekonštrukciou prejdú aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nemocnice, kam patria rádiodiagnostické a rehabilitačné pracoviská. Modernizované budú zároveň spoločné priestory vrátane chodieb a čakární na všetkých poschodiach. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okien, podláh a stropov, obnovu stien a ďalšie stavebné úpravy. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia dvoch desiatok ambulancií.
„Projekt RCIS je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné technické aj prevádzkové požiadavky moderného zdravotníckeho zariadenia. Ide o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa dotkne viacerých častí nemocnice a prinesie kvalitnejšie priestory pre pacientov aj zamestnancov. Modernizácia zároveň prispeje k efektívnejšej prevádzke pracovísk a vyššiemu komfortu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ doplnil vedúci hospodársko-technického úseku Vladimír Záborský.
Počas realizácie stavebných prác budú musieť pacienti počítať s dočasnými obmedzeniami, zmenami organizácie a presunmi niektorých ambulancií či pracovísk, ktorých sa rekonštrukcia dotkne. „Uvedomujeme si, že stavebné práce môžu priniesť určitý diskomfort, no výsledkom bude modernejšie a kvalitnejšie prostredie pre našich pacientov aj zamestnancov,“ dodala riaditeľka nemocnice.
Projekt prinesie rozsiahlu modernizáciu priestorov, rozšírenie zdravotníckych služieb aj vyšší komfort pre pacientov a zdravotnícky personál. V rámci RCIS pribudnú nové ambulancie psychológa, zubára a gynekológa, súčasťou projektu bude aj sociálne poradenstvo. „Naším cieľom je vytvárať moderné, funkčné a dôstojné prostredie, ktoré bude reflektovať potreby pacientov aj zdravotníkov a zároveň prispeje k vyššej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne,“ uviedla Bobocká.
Rozsiahlou rekonštrukciou prejdú aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nemocnice, kam patria rádiodiagnostické a rehabilitačné pracoviská. Modernizované budú zároveň spoločné priestory vrátane chodieb a čakární na všetkých poschodiach. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okien, podláh a stropov, obnovu stien a ďalšie stavebné úpravy. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia dvoch desiatok ambulancií.
„Projekt RCIS je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné technické aj prevádzkové požiadavky moderného zdravotníckeho zariadenia. Ide o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa dotkne viacerých častí nemocnice a prinesie kvalitnejšie priestory pre pacientov aj zamestnancov. Modernizácia zároveň prispeje k efektívnejšej prevádzke pracovísk a vyššiemu komfortu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ doplnil vedúci hospodársko-technického úseku Vladimír Záborský.
Počas realizácie stavebných prác budú musieť pacienti počítať s dočasnými obmedzeniami, zmenami organizácie a presunmi niektorých ambulancií či pracovísk, ktorých sa rekonštrukcia dotkne. „Uvedomujeme si, že stavebné práce môžu priniesť určitý diskomfort, no výsledkom bude modernejšie a kvalitnejšie prostredie pre našich pacientov aj zamestnancov,“ dodala riaditeľka nemocnice.