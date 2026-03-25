V Banskej Bystrici sa konal štvrtý ročník podujatia Deň Mateja Bela
Súčasťou podujatia boli dve panelové diskusie. V prvej účastníci diskutovali o učiteľskej profesii v meniacom sa svete.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v utorok (24. 3.) konal štvrtý ročník podujatia Deň Mateja Bela. Podujatie vzniklo v roku 2023 a odvtedy sa každoročne organizuje striedavo v Bratislave v gescii Inštitútu Mateja Bela a v Banskej Bystrici na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB). Samuel Klimík z Inštitútu Mateja Bela informoval, že tohtoročné podujatie sa konalo v priestoroch UMB, v sále plnej študentov, učiteľov a pozvaných hostí.
„Každý rok vieme v bohatom duchovnom dedičstve Mateja Bela nájsť nové a stále aktuálne aspekty na spracovanie. Navyše sa nám podarilo vyskladať dva mimoriadne kvalitné diskusné panely. Teším sa, že na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo mnoho študentov a študentiek našej univerzity a dokonca prišli aj mnohí stredoškoláci,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.
Súčasťou podujatia boli dve panelové diskusie. V prvej účastníci diskutovali o učiteľskej profesii v meniacom sa svete. Druhý panel zase hľadal víziu pre krajinu, akou je Slovensko v turbulentných 20. rokoch 21. storočia.
„Súčasné obdobie je zneisťujúce aj pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú v období poznačenom pandémiou, vojnami a napätím. Preto sme v rámci diskusie aktívne hľadali, čím by vedela naša krajina prispieť k stabilizácii situácie v širšom regióne,“ povedala študentka Alica Diošiová, stážistka Inštitútu Mateja Bela.
Hostiteľom budúcoročného podujatia bude Inštitút Mateja Bela v Bratislave. Inštitút zároveň vyhlásil svoj stážový program zameraný na mladých ľudí so záujmom o menšinové práva.
„Každý rok vieme v bohatom duchovnom dedičstve Mateja Bela nájsť nové a stále aktuálne aspekty na spracovanie. Navyše sa nám podarilo vyskladať dva mimoriadne kvalitné diskusné panely. Teším sa, že na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo mnoho študentov a študentiek našej univerzity a dokonca prišli aj mnohí stredoškoláci,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.
Súčasťou podujatia boli dve panelové diskusie. V prvej účastníci diskutovali o učiteľskej profesii v meniacom sa svete. Druhý panel zase hľadal víziu pre krajinu, akou je Slovensko v turbulentných 20. rokoch 21. storočia.
„Súčasné obdobie je zneisťujúce aj pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú v období poznačenom pandémiou, vojnami a napätím. Preto sme v rámci diskusie aktívne hľadali, čím by vedela naša krajina prispieť k stabilizácii situácie v širšom regióne,“ povedala študentka Alica Diošiová, stážistka Inštitútu Mateja Bela.
Hostiteľom budúcoročného podujatia bude Inštitút Mateja Bela v Bratislave. Inštitút zároveň vyhlásil svoj stážový program zameraný na mladých ľudí so záujmom o menšinové práva.