V Banskej Bystrica sa začína Európsky týždeň športu
Mesto v spolupráci s mnohými klubmi pripravilo športové aktivity pre všetky vekové kategórie Banskobystričanov.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Jubilejný 10. ročník Európskeho týždňa športu odštartuje v Banskej Bystrici v utorok (23. 9.). Mesto v spolupráci s mnohými klubmi pripravilo športové aktivity pre všetky vekové kategórie Banskobystričanov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Celý týždeň sa bude niesť v znamení pohybu a športovania vo všetkých materských (MŠ) a základných (ZŠ) školách. Podobne ako vlani si učitelia zo škôlok zmerajú 25. septembra sily v Pedagogickom raketlone. V ten istý deň sa v areáli ZŠ s MŠ Radvanská na štart postavia školáci v rámci prvého kola Žiackeho chodeckého mítingu.
„V piatok (26. 9.) organizujeme v čase od 8.00 do 11.00 h na mestskej plavárni na Štiavničkách plaveckú súťaž pre žiakov prvého a druhého stupňa našich škôl,“ pripomenula vedúca oddelenia športu na magistráte Jana Bajnoková.
Na Suchom vrchu sa v sobotu (27. 9.) chystá Dogmaratón, určený pre aktívnych psičkárov a ich štvornohých miláčikov. V rámci dogtrekingu si účastníci v ženskej a mužskej kategórii vyskúšajú 44 kilometrov dlhú trať s prevýšením 1350 metrov. Záujemcovia si môžu vybrať krátku trasu s dĺžkou 25 kilometrov a prevýšením 950 metrov alebo hobby trať s dĺžkou 14 kilometrov a prevýšením 550 metrov.
Uskutoční sa tiež 11. ročník štvorhrového amatérskeho turnaja o putovný pohár Baseline Cup, Biathlon Mania Cup, koná sa i tretie kolo Slovenského pohára v letnom laserovom biatlone či preteky v Nordic Walking Biatlone.
„Vyvrcholením Európskeho týždňa športu bude Nedeľa na ľade (28. 9.), verejné korčuľovanie so vstupom zdarma. Na hlavnej ľadovej ploche zimného štadióna sa v čase od 16.00 do 21.00 h môžeme tešiť na vystúpenie Krasokorčuliarskeho klubu Iskra Banská Bystrica. Okrem toho hráči UMB Hockey Team prídu ukázať trofej pre víťaza Európskej univerzitnej hokejovej ligy, ktorú získali už po štvrtý raz. Tréneri Baranov z Hokejovej školy Michala Handzuša si pod patronát vezmú najmenších korčuliarov, ktorým pomôžu zdokonaliť ich prvé kroky na ľade,“ doplnila Bajnoková.
