V Banskej Bystrici a Brezne pribudlo osem prípadov kliešťovej encefali

Banská Bystrica 3. júla (TASR) – Osem potvrdených prípadov kliešťovej encefalitídy zaznamenal počas tohto týždňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pod ktorý spadá aj okres Brezno. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová.



"V Brezne sú to štyri prípady ochorení u dospelých osôb z rôznych lokalít okresu. Všetky sú laboratórne potvrdené. V anamnéze majú pacienti prisatie kliešťov, konzumáciu ovčieho syra a pitie kozieho mlieka zo súkromných chovov. Jednotlivé prípady navzájom spolu nesúvisia," konštatovala Tolnayová.



Podľa nej ďalšie štyri prípady ochorení na kliešťovú encefalitídu u dospelých osôb sú z okresu Banská Bystrica. Aj v tomto prípade sú ochorenia laboratórne potvrdené. Ani tam jednotlivé prípady navzájom nesúvisia. Pacienti mali v anamnéze prisatie kliešťa a konzumáciu ovčieho syra.



"Kliešťová encefalitída sa neprenáša len zaklieštením, ale aj infikovaným nepasterizovaným mliekom a výrobkami z neho. Tak ako kliešť môže chorobu preniesť okrem človeka aj na zvieratá, môže sa od infikovaných zvierat aj nakaziť. Nákaze sú vystavené hlavne kozy a ovce. Nemajú zvláštne klinické príznaky, ale vírus sa vylučuje do mlieka. Toto ochorenie sa teda môže preniesť pri konzumácii mlieka od nakazených kôz, oviec a výrobkov z tohto mlieka, ktoré nie sú dostatočne tepelne opracované," priblížila Tolnayová.



Ako každoročne zdôrazňujú odborníci, účinné je očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Podľa Tolnayovej v susednom Rakúsku, kde sa nakazené kliešte endemicky vyskytujú, je zaočkovaných 80 až 90 percent populácie. V Českej republike je to okolo 20 až 30 percent, na Slovensku len niečo pod jedno percento.