V Banskej Bystrici bol hokejový kemp pre ukrajinské a slovenské deti

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa v piatok uskutočnil hokejový kemp pre ukrajinské a slovenské deti. Cieľom bolo spojiť dievčatá a chlapcov prostredníctvom športu, ako aj vytvárať porozumenie medzi kultúrami. TASR o tom informovala odborná referentka kancelárie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jana Čunderlíková.



Dodala, že podujatie malo tiež podporiť ukrajinskú mládež zasiahnutú konfliktom a prispieť k jej integrácii na Slovensku. Na hokejovom kempe sa zúčastnilo 20 ukrajinských dievčat a chlapcov vo veku 11 až 15 rokov, ktorí žijú na Slovensku. V Banskej Bystrici absolvovali spolu tri tréningy pod vedením Hokejovej školy Barani, na ktorých sa naučili hokejové základy.



Podujatie organizovalo Veľvyslanectvo Kanady na Slovensku v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Hokejovou školou Barani Michala Handzuša a tiež s podporou občianskeho združenia Sme spolu. "Oslovila nás kanadská ambasáda, či by sme boli ochotní urobiť takúto akciu pre ukrajinské deti, aby sme ich integrovali medzi slovenské. Prostredníctvom športu je to veľmi ľahké a zároveň zábavné," povedal Handzuš.



Podotkol, že deti neboli hokejisti, niektoré sa nikdy predtým nekorčuľovali a na kempe s tým začínali. "Bola to zábava, bol som s nimi na ľade a páčila sa mi ich odhodlanosť. Snažili sa, hľadali cestu, ako sa naučiť korčuľovať," zhrnul. Hlavné je podľa neho uvedomiť si, v akej situácii sa ukrajinské deti ocitli. "Takéto formy zábavy i šport sú dobré na to, aby mali radosť z pohybu a aj zo života," dodal.



Na hokejovom kempe pre deti z Ukrajiny sa v piatok zúčastnil aj predseda BBSK Ondrej Lunter. "Ukrajinským dievčatám a chlapcom som zaprial, že keď sa jedného dňa rozhodnú vrátiť domov, nech sa vracajú do slobodnej krajiny," reagoval.