V Banskej Bystrici bude 78 volebných okrskov

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) - Počas volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra od 7.00 do 22.00 h, bude na území mesta Banská Bystrica zriadených 78 volebných okrskov. Obyvatelia môžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.



Ako TASR v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora, volič o hlasovanie mimo volebnej miestnosti môže požiadať obec sám alebo prostredníctvom inej osoby. V deň konania volieb musí kontaktovať okrskovú volebnú komisiu.



"Urobiť tak môže len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Tá vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov," uviedol Strelec.



Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej urny je možné telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h na jedno z troch telefónnych čísel: 048/4330 720, 048/4330 725 a 048/4330 726. V prípade elektronického nahlásenia treba žiadosť poslať na e-mailovú adresu: podatelna@banskabystrica.sk. V nej je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu trvalého pobytu spolu s poschodím, ako aj približný čas pre hlasovanie do prenosnej schránky.