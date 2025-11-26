< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici bude diskusia o líderstve v časoch polarizácie
Podujatie Platforma lídrov stredu ponúkne priestor pre zdieľanie skúseností z miest, organizácií a inštitúcií, ktoré hľadajú cesty k spolupráci uprostred polarizácie.
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Na pôde historickej radnice v Banskej Bystrici sa bude 3. decembra diskutovať o líderstve v časoch polarizácie. Samospráva predstaví výsledky realizovaného projektu a otvorí tému líderstva stredu, teda odvahy zostať uprostred v čase polarizácie. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že registrácia na podujatie je do 27. novembra.
„Slovensko, podobne ako mnohé iné krajiny, čelí narastajúcej polarizácii vo verejnom priestore, politike i v každodennom živote. Táto situácia oslabuje demokratické inštitúcie a spoločenskú súdržnosť, bez ktorých demokracia nemôže fungovať. Ako reakciu na tento trend mesto Banská Bystrica spolu s organizáciou Dialogue Centre a s podporou projektu URBACT IV - Agenti koexistencie realizovali v uplynulom období sériu workshopov Ako strategicky pracovať s polarizáciou,“ vysvetlila Marhefková.
Podujatie Platforma lídrov stredu ponúkne priestor pre zdieľanie skúseností z miest, organizácií a inštitúcií, ktoré hľadajú cesty k spolupráci uprostred polarizácie. Otvorí dôležitú diskusiu o líderstve, ktoré namiesto rozdeľovania spája a hľadá spoločné prieniky pre porozumenie.
„Zaujímavá bude panelová diskusia Odvaha zostať uprostred - líderstvo v čase polarizácie, na ktorej bude diskutovať primátor Ján Nosko, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR Bilal Zahid, Miriam Imesch, vedúca diplomatickej sekcie na veľvyslanectve Švajčiarska na Slovensku a mestská poslankyňa Ivana Figuli,“ priblížila vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania na magistráte Soňa Kariková.
„Polarizácia je všade prítomný fenomén. Rozdeľovanie na dobrých a zlých, intenzita hejtu na sociálnych sieťach či vnímanie verejného priestoru, ale aj mestského úradu cez politickú prizmu narúša spoločenskú súdržnosť v meste. Rôzne nálepkovanie a neschopnosť počúvať sa navzájom prehlbuje polarizáciu, ovplyvňuje kvalitu spolupráce s viacerými aktérmi, odbornou verejnosťou a vzďaľuje nás od kvalitného rozvoja mesta,“ doplnil Nosko.
