V Banskej Bystrici bude opäť Zimná škola prekladu

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Na prelome januára a februára sa na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici uskutoční druhý ročník Zimnej školy prekladu. Na podujatí pre študentov a profesionálov z oblasti prekladu a tlmočenia sa bude hovoriť o tlmočení z a do posunkového jazyka, inkluzívnych titulkoch, prekladoch v európskych inštitúciách a prinesie aj návody, ako zvládnuť neistotu či výskum o preklade japonskej literatúry. TASR o tom v utorok informovala spoluorganizátorka Patrícia Hatiarová.



Podujatie plné inšpiratívnych prednášok, praktických workshopov a príležitostí na budovanie kariéry sa uskutoční od 31. januára do 2. februára. Študentom umožní ich prezentáciu a pomôže im tiež v kontakte s budúcimi zamestnávateľmi.



"Ak sú prekladatelia a tlmočníci mostom medzi rôznymi kultúrami, tak Zimná škola prekladu je presne tým miestom, kde si "kolegovia z fachu" vytvárajú mosty medzi sebou aj s potenciálnymi zamestnávateľmi, prekladateľskými agentúrami či vydavateľstvami. Každá profesia by mala mať okolo seba vytvorenú komunitu, aby sa zlepšovala," konštatovala Hatiarová.



Jedným z hlavných lákadiel tohoročného programu je prednáška Michala Heftyho a Barbary Randuškovej, ktorí priblížia význam posunkového jazyka v rôznych profesiách - od divadelného tlmočenia po psychologickú prax. Záverečný deň podujatia bude venovaný študentským prezentáciám, v ktorých mladí prekladatelia a tlmočníci predstavia svoj výskum. V úplnom závere sa účastníci môžu tešiť na live nahrávanie podcastu s tlmočníkom pre európske inštitúcie Jánom Tupým.



Minulý rok prilákala Zimná škola prekladu okolo 200 účastníkov z celého Slovenska. Pri jej zrode stála skupina nadšených študentov z UMB - študentské združenie Sa zobuď!