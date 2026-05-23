< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici bude v sobotu slávnostný banícky sprievod
Hlavný program s odovzdávaním Barborského svetla či putovnej zástavy sa na Námestí Štefana Moysesa začne o 16.15 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. mája (TASR) - V Banskej Bystrici patria tieto dni stretnutiu banských miest a obcí Slovenska. Pri tejto príležitosti pripravujú v sobotu o 14.00 h slávnostný banícky sprievod mestom i kultúrny program, ktorý pripomenie históriu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Oliver Kuklovský z Kultúrneho centra Robotnícky dom dodal, že v sprievode zo Štadlerovho nábrežia, cez Dolnú ulicu, Námestie SNP až ku Katedrále sv. Františka Xaverského pôjde takmer šesťsto účastníkov. Pochádzajú z domácich i zahraničných baníckych a hutníckych spolkov, banských miest a obcí zo Slovenska aj zahraničia. „Z balkóna radnice, po prečítaní rozsudkov nastolených kráľovskými komisármi, ktoré pripomenú dramatické udalosti baníckeho povstania, budeme v katedrále následne svedkami ekumenickej bohoslužby,“ objasnil. V rámci nej si ocenení prevezmú Čestné odznaky svätej Barbory, patrónky všetkých baníkov. Zdôraznil, že z kapacitných dôvodov budú môcť návštevníci bohoslužbu sledovať na veľkoplošnej obrazovke umiestnenej pred katedrálou. Hlavný program s odovzdávaním Barborského svetla či putovnej zástavy sa na Námestí Štefana Moysesa začne o 16.15 h.
Predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy podotkol, že banícke tradície sú pevnou súčasťou našej identity a kultúrneho dedičstva. „Aj prostredníctvom takýchto podujatí si pripomíname nielen náročnú prácu našich predkov, ale aj hodnoty, na ktorých banícke spoločenstvo stálo,“ reagoval.
Hovorkyňa doplnila, že pre návštevníkov v hradnom areáli na Námestí Štefana Moysesa pripravili výstavu dvoch banských strojov i vzdelávací program pre deti. Pozvali aj banícky spevokol, ženskú spevácku skupinu i folklórny súbor. „Program ukončí spoločná pieseň Kamaráti, v podaní Spevokolu Štiavničan z Banskej Štiavnice,“ uviedla. Pripomenula, že pre príchod baníckych delegácií do nedele (24. 5.) zatvorili pre verejnosť parkovisko pod Pamätníkom SNP.
Pri príležitosti 500. výročia baníckeho povstania sa Banská Bystrica, Špania Dolina a Staré Hory spojili, aby sa v máji uskutočnilo 18. stretnutie banských miest a obcí Slovenska.
Oliver Kuklovský z Kultúrneho centra Robotnícky dom dodal, že v sprievode zo Štadlerovho nábrežia, cez Dolnú ulicu, Námestie SNP až ku Katedrále sv. Františka Xaverského pôjde takmer šesťsto účastníkov. Pochádzajú z domácich i zahraničných baníckych a hutníckych spolkov, banských miest a obcí zo Slovenska aj zahraničia. „Z balkóna radnice, po prečítaní rozsudkov nastolených kráľovskými komisármi, ktoré pripomenú dramatické udalosti baníckeho povstania, budeme v katedrále následne svedkami ekumenickej bohoslužby,“ objasnil. V rámci nej si ocenení prevezmú Čestné odznaky svätej Barbory, patrónky všetkých baníkov. Zdôraznil, že z kapacitných dôvodov budú môcť návštevníci bohoslužbu sledovať na veľkoplošnej obrazovke umiestnenej pred katedrálou. Hlavný program s odovzdávaním Barborského svetla či putovnej zástavy sa na Námestí Štefana Moysesa začne o 16.15 h.
Predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy podotkol, že banícke tradície sú pevnou súčasťou našej identity a kultúrneho dedičstva. „Aj prostredníctvom takýchto podujatí si pripomíname nielen náročnú prácu našich predkov, ale aj hodnoty, na ktorých banícke spoločenstvo stálo,“ reagoval.
Hovorkyňa doplnila, že pre návštevníkov v hradnom areáli na Námestí Štefana Moysesa pripravili výstavu dvoch banských strojov i vzdelávací program pre deti. Pozvali aj banícky spevokol, ženskú spevácku skupinu i folklórny súbor. „Program ukončí spoločná pieseň Kamaráti, v podaní Spevokolu Štiavničan z Banskej Štiavnice,“ uviedla. Pripomenula, že pre príchod baníckych delegácií do nedele (24. 5.) zatvorili pre verejnosť parkovisko pod Pamätníkom SNP.
Pri príležitosti 500. výročia baníckeho povstania sa Banská Bystrica, Špania Dolina a Staré Hory spojili, aby sa v máji uskutočnilo 18. stretnutie banských miest a obcí Slovenska.