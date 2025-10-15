< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici bude výstava Život v dobe kamennej
Návštevníci sa dozvedia, ako vyzeral každodenný život pravekých predkov, čím sa živili, ako si zhotovovali nástroje, zdobili príbytky a vyskúšajú si aj niektoré činnosti.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici otvoria 16. októbra o 16.00 h novú, zážitkovú výstavu Život v dobe kamennej, ktorá návštevníkov prenesie o niekoľko tisíc rokov späť. Dozvedia sa, ako vyzeral každodenný život pravekých predkov, čím sa živili, ako si zhotovovali nástroje, zdobili príbytky a vyskúšajú si aj niektoré činnosti. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„Pri výbere samotného obdobia sme zvažovali to, ktoré má potenciál nielen zaujať, ale zároveň je prelomové a významné. Neolit alebo mladšia doba kamenná bola jasná voľba. Ľudské spoločenstvá, dovtedy voľne žijúce v prírode, ktoré migrovali a živili sa lovom a zberom, sa usádzajú a menia na spoločnosti domáceho hospodárstva založenom na poľnohospodárstve. Začali si stavať domy, vyrábať hlinené nádoby, tkať látky na odev a zakladať pohrebiská,“ priblížila kurátorka výstavy, archeologička Marta Ďuricová.
Tri výstavné miestnosti Thurzovho domu sa premenili na areál osady z doby kamennej s množstvom predmetov a architektonických prvkov. „Areál neolitickej osady a okolitej krajiny, architektúra, zariadenie vnútorného priestoru obytnej stavby a predmety, ktoré boli použité, zodpovedajú odborným archeologickým poznatkom. Výstava je plná aktivít, ktoré si ľudia môžu reálne vyskúšať. Čaká na nich zdobenie steny domu dávnym ornamentom, skladanie pravekej kamennej sekerky, mletie zrna či šitie odevu kostenou ihlou,“ doplnila Ďuricová.
Celý vizuál a architektonické prvky, podobne ako aj výstavný mobiliár a interaktívne prvky a predmety, zhotovili pracovníci múzea. „Všetko od prvotného nápadu až po realizáciu vytvorili naši šikovní pracovníci. Bola to pre nás veľká výzva, pretože sme chceli predstaviť nielen archeologické nálezy a špecifiká danej doby, ale zároveň pripraviť interaktívny zážitok pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vďaka obrovskej kreativite, zručnosti a nasadeniu celého tímu sa nám podarilo vytvoriť výstavu, ktorá prináša pravek v našom múzeu opäť k životu a umožňuje ho doslova zažiť na vlastnej koži,“ zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník. Výstava potrvá do 15. februára budúceho roka.
