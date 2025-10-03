< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici budú diskutovať o inklúzii v knižniciach krajín V4
Na odbornom seminári bude od 7. do 9. októbra o inklúzii či práci so seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi diskutovať vyše 100 odborníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - V Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici sa uskutoční medzinárodný odborný seminár, na ktorom sa bude diskutovať o práci so znevýhodnenými návštevníkmi pamäťových a fondových inštitúcií. O svojich skúsenostiach budú hovoriť zástupcovia knižníc zo Slovenska, z Česka, Poľska a Maďarska. TASR o tom informovala PR manažérka ŠVK v Banskej Bystrici Soňa Šóky.
Na odbornom seminári bude od 7. do 9. októbra o inklúzii či práci so seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi diskutovať vyše 100 odborníkov. Cieľom podujatia je podporiť dostupnosť kultúry znevýhodneným osobám a rozvoj ich kultúrnych potrieb. Podľa organizátorov je nevyhnutné, aby tieto činnosti do svojich projektových aktivít implementovali aj pamäťové a fondové inštitúcie.
„Špecialisti z Poľska, Maďarska, Česka a zo Slovenska budú prezentovať vlastné skúsenosti, riešenia, nápady a inovatívne návrhy v zmysle prístupu, prípravy a realizácie vzdelávacích a zážitkových programov pre rôzne marginalizované skupiny občanov. Okrem knihovníkov sa o svoje skúsenosti a poznatky podelia aj tréneri pamäti, sociológovia, liečební pedagógovia, psychológovia, projektoví manažéri a ďalší odborníci,“ uviedla Šóky s tým, že súčasťou podujatia budú prednášky a prezentácie, interaktívne workshopy, diskusné kluby a viaceré sprievodné aktivity.
Podujatie má takisto prispieť k nadviazaniu spolupráce kultúrnych inštitúcií v stredoeurópskom regióne, k výmene skúseností a získaniu nových poznatkov. Na seminári sa zúčastnia odborníci z Prahy, Miškolca, Budapešti, poľského Opole, Vroclavu a Gdyne a českých miest Hradec Králové, Vsetín, Brno či Zlín. Organizáciu podujatia finančne podporili Vyšehradský fond a Slovenská asociácia knižníc.
