V Banskej Bystrici budú odborníci hovoriť o budúcnosti domov kultúry
Konferencia pod záštitou Slovenskej komory architektov patrí do série akcií, ktorými si mesto pripomína 100. výročie založenia Robotníckeho domu.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - V Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa 20. a 21. októbra uskutoční odborná konferencia zameraná na budúcnosť kultúrnych domov. Vystúpia na nej odborníci zo Slovenska i zahraničia, ktorí predstavia inšpiratívne príklady fungovania kultúrnych domov a ich význam v súčasnej spoločnosti. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora.
Dvojdňové podujatie pod názvom Domy kultúry - monumenty doby? ponúkne široké spektrum tém, od architektonických a programových inovácií až po financovanie, technické zabezpečenie a vzdelávanie pracovníkov v kultúre. Očakávajú sa desiatky účastníkov z radov architektov, kultúrnych manažérov, technických pracovníkov i zástupcov samospráv.
„Sme radi, že sa po 100 rokoch od jeho vzniku stal miestom, kde sa stretávajú odborníci, ktorí hľadajú nové spôsoby, ako rozvíjať kultúrne domy aj v súčasnosti. Robotnícky dom je dôkazom, že aj historický objekt môže fungovať moderne, živo a zároveň s rešpektom k svojmu geniu loci. Verím, že konferencia prinesie veľa inšpirácie aj pre ďalšie mestá a obce, ktoré sa usilujú o to isté,“ konštatovala Zuzana Kohútová z Robotníckeho domu.
Cieľom podujatia je vytvoriť platformu pre sieťovanie, diskusiu a výmenu skúseností medzi odborníkmi, ktorí sa venujú prevádzke, obnovám či dramaturgii kultúrnych domov.
