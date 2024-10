V Banskej Bystrici by sa nových ihrísk mali dočkať do konca roka

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Výstavba skateparku a hokejbalového ihriska pri Obchodnej akadémii na Tajovského ulici v Banskej Bystrici napreduje rýchlym tempom. Mesto získalo dve zanedbané športoviská do vlastníctva po dohode s Banskobystrickým samosprávnym krajom a rozhodlo sa, že splatí dlh miestnym komunitám hokejbalistov a skaterov. Ak pôjde všetko podľa plánu, do konca roka by sa mali dočkať nového športového areálu. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Vo vrchnej časti ihrísk je situovaný skatepark tvorený z betónových a oceľových prvkov, prekážok s rôznou náročnosťou a bazéna. Slúžiť bude najmä pre amatérskych skaterov, kolobežkárov či inline korčuliarov. S jeho budovaním pomáha skúsený medzinárodný tím. Na druhej ploche vzniká hokejbalové ihrisko. Celý areál bude napojený na kamerový systém, má mať bezbariérové vstupy, nové oplotenie, osvetlenie a potrebný mobiliár.



"K dnešnému dňu sú ukončené zemné práce, podkladné vrstvy a základy konštrukcií. Tento týždeň budú zároveň zabetónované posledné prekážky, ktoré skatepark tvoria. Zaasfaltovaná je už i plocha na hokejbalovom ihrisku. Zrealizovali sme elektrickú prípojku a všetky rozvody elektrickej energie, ako aj areálové osvetlenie. Ukončujeme sanačné práce betónových múrikov pod oplotením. V ďalšom týždni budeme betónovať všetky zvyšné plochy," vysvetlil Michal Hrnčár zo spoločnosti Pemax Plus.



Po ukončení stavebných prác na športoviskách sa začne s budovaním chodníka, oplotenia, terénnymi úpravami a montovaním potrebných prvkov. Na hokejbalovom ihrisku pribudnú mantinely, športový podklad, ochranné siete, striedačky či lavičky.



Na výstavbu športovísk samospráva získala mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu vo výške 520.000 eur. Celkový rozpočet sa pohyboval na úrovni 742.000 eur, verejným obstarávaním sa však podarilo znížiť sumu na 640.000 eur.



"Práce napredujú rýchlym tempom a ak pôjde všetko tak, ako má, do konca roka bude športový areál hotový. Vďaka tomu po rokoch splatíme dlh voči obom komunitám športovcov. Výstavbu skateparku zabezpečuje v subdodávke skúsený medzinárodný tím skaterov, preto som presvedčený, že aj v Banskej Bystrici budeme mať vo finále skatepark svetových parametrov," zdôraznil primátor Ján Nosko.