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V Banskej Bystrici chcú postaviť dom pre rodiny detských pacientov
V budove sa má nachádzať kuchyňa, ubytovacie zariadenia, spoločné priestory či miesta na oddych.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici plánuje nezisková organizácia Ronald McDonald House postaviť prvý dom na Slovensku, ktorý poskytne bezplatné zázemie rodinám detských pacientov počas ich dlhodobej hospitalizácie. Má ísť o samostatnú budovu v blízkosti tunajšej detskej fakultnej nemocnice, kde by mali mať rodiny k dispozícii izby na dlhodobé bývanie. Hlavným cieľom projektu je umožniť rodinám zostať spolu aj v období hospitalizácie. Informovala o tom riaditeľka neziskovej organizácie Eva Konečná.
V budove sa má nachádzať kuchyňa, ubytovacie zariadenia, spoločné priestory či miesta na oddych. Organizácia priblížila, že rodiny, ktoré boli ubytované v tomto dome v rôznych krajinách sveta, oceňujú najmä možnosť cítiť sa takmer ako doma. „Tento dom poskytne bezplatné zázemie rodinám hospitalizovaných detí počas celej doby liečby. Je to priestor, kde si budú môcť oddýchnuť, načerpať nové sily a nájsť podporu zo strany ostatných rodín, ktoré prežívajú niečo podobné,“ priblížila riaditeľka organizácie.
Skúsenosť s takýmto domom má aj Veronika Silva Maljačková, ktorá cestovala do USA so synom. Ubytovaní boli v blízkosti nemocnice v Pittsburghu. Mesiac bývali v jednoizbovom byte s kuchyňou, obývačkou a spálňou. V rámci komplexu sa mohli stretávať s ďalšími rodinami v spoločných priestoroch. „Zdieľali sme si starosti a rady, ako všetko zvládnuť,“ spomenula. K dispozícii boli aj dobrovoľníci, canisterapia, ale aj služby ako pedikúra, manikúra či kaderník. „Mohli sme tam byť toľko, koľko sme potrebovali, aj počas rekonvalescencie, nemali sme stres s tým, ako to celé dopadne. Hospitalizácia sa nám tak skrátila o jeden až dva dni, lebo to bolo prepojené s nemocnicou a boli sme nablízku, keď náš syn niečo potreboval. Mal pocit, že sme doma, mohol za nami chodiť a my za ním,“ uviedla.
Nezisková organizácia pomáha rodinám s hospitalizovanými deťmi od roku 2003. Spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) aj s nemocnicami naprieč celým Slovenskom. Jej poslaním je zlepšovať podmienky hospitalizácie detí a ich rodičov na Slovensku. Rekonštruuje nemocničné priestory či škôlky na oddeleniach, zabezpečuje tiež rozkladacie lôžka pre rodičov. „Organizácia nám dlhodobo pomáha v organizovaní priestorového usporiadania, predškolského zariadenia, ako sú škôlky alebo iné oddelenia, zútulniť priestory pre pacientov, ale aj pre ich sprievodcov,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo NÚDCH Eva Reichwalderová. Blízkosť najbližšej osoby v nemocnici je podľa nej dôležitá pre dieťa nielen kvôli psychickému, ale aj rýchlejšiemu fyzickému zotaveniu.
Medzi podporné programy, ktoré organizácia ponúka, patrí aj Hospitality Cart, pilotná služba, ktorá funguje na Klinike detskej neurológie v NÚDCH v Bratislave. Dobrovoľníci prostredníctvom tejto služby pomáhajú detským pacientom a rozvážajú na vozíku občerstvenie, nápoje či hračky.
V budove sa má nachádzať kuchyňa, ubytovacie zariadenia, spoločné priestory či miesta na oddych. Organizácia priblížila, že rodiny, ktoré boli ubytované v tomto dome v rôznych krajinách sveta, oceňujú najmä možnosť cítiť sa takmer ako doma. „Tento dom poskytne bezplatné zázemie rodinám hospitalizovaných detí počas celej doby liečby. Je to priestor, kde si budú môcť oddýchnuť, načerpať nové sily a nájsť podporu zo strany ostatných rodín, ktoré prežívajú niečo podobné,“ priblížila riaditeľka organizácie.
Skúsenosť s takýmto domom má aj Veronika Silva Maljačková, ktorá cestovala do USA so synom. Ubytovaní boli v blízkosti nemocnice v Pittsburghu. Mesiac bývali v jednoizbovom byte s kuchyňou, obývačkou a spálňou. V rámci komplexu sa mohli stretávať s ďalšími rodinami v spoločných priestoroch. „Zdieľali sme si starosti a rady, ako všetko zvládnuť,“ spomenula. K dispozícii boli aj dobrovoľníci, canisterapia, ale aj služby ako pedikúra, manikúra či kaderník. „Mohli sme tam byť toľko, koľko sme potrebovali, aj počas rekonvalescencie, nemali sme stres s tým, ako to celé dopadne. Hospitalizácia sa nám tak skrátila o jeden až dva dni, lebo to bolo prepojené s nemocnicou a boli sme nablízku, keď náš syn niečo potreboval. Mal pocit, že sme doma, mohol za nami chodiť a my za ním,“ uviedla.
Nezisková organizácia pomáha rodinám s hospitalizovanými deťmi od roku 2003. Spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) aj s nemocnicami naprieč celým Slovenskom. Jej poslaním je zlepšovať podmienky hospitalizácie detí a ich rodičov na Slovensku. Rekonštruuje nemocničné priestory či škôlky na oddeleniach, zabezpečuje tiež rozkladacie lôžka pre rodičov. „Organizácia nám dlhodobo pomáha v organizovaní priestorového usporiadania, predškolského zariadenia, ako sú škôlky alebo iné oddelenia, zútulniť priestory pre pacientov, ale aj pre ich sprievodcov,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo NÚDCH Eva Reichwalderová. Blízkosť najbližšej osoby v nemocnici je podľa nej dôležitá pre dieťa nielen kvôli psychickému, ale aj rýchlejšiemu fyzickému zotaveniu.
Medzi podporné programy, ktoré organizácia ponúka, patrí aj Hospitality Cart, pilotná služba, ktorá funguje na Klinike detskej neurológie v NÚDCH v Bratislave. Dobrovoľníci prostredníctvom tejto služby pomáhajú detským pacientom a rozvážajú na vozíku občerstvenie, nápoje či hračky.