V Banskej Bystrici chcú ukončiť zmluvu s nájomcom plážového kúpaliska

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici sa v utorok zaoberalo petíciou Zachráňme plážové kúpalisko!, s ktorou sa jej signatári obrátili na vedenie mesta a poslancov z dôvodu nespokojnosti s jeho súčasným stavom. Zhruba 2,5-hodinová diskusia vyústila do uznesenia, ktorým MsZ vyzvalo nájomcu na okamžité ukončenie zmluvy a vrátenie areálu kúpaliska do správy mesta. Okrem zástupcov petičného výboru vystúpil aj nájomca, zástupca spoločnosti Aqualand Slovakia.



Vedenie mesta a poslanci sa zhodli, že majú záujem zmluvu s nájomcom, ktorý získal plážové kúpalisko v roku 2007 do dlhodobého nájmu na 30 rokov, ukončiť. Otázkou je však ako, keďže pred skončením jej trvania ju nie je možné jednostranne zo strany samosprávy vypovedať. Absentujú zmluvné a v súčasnosti i zákonné dôvody.



"Plážové kúpalisko je jeden z ďalších kostlivcov z minulosti. Pre mesto je to výnimočný areál, do ktorého pre nájomný vzťah nemôžeme investovať verejné zdroje. Už niekoľko rokov s prevádzkovateľom kúpaliska vedieme rokovania, ako zmluvný vzťah ukončiť. Jeho predstavy a požiadavky sú však zatiaľ voči mestskému rozpočtu neprijateľné. V najbližšom období preto dáme spracovať znalecký posudok, ktorý zhodnotí investície súčasného nájomcu vložené do areálu plážového kúpaliska, čo bude podkladom pre ďalšie rokovania," vysvetlil primátor Ján Nosko s tým, že zároveň budú pokračovať v častejších kontrolách pláže s cieľom zabezpečiť, aby prevádzka bola vykonávaná v súlade s verejným záujmom a v zmysle zmluvy.



"V snahe vrátiť tento oddychovo-športový areál pod správu mesta budeme aj naďalej pokračovať. Záleží nám, aby boli obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice s prevádzkou a so službami plážového kúpaliska spokojní," zdôraznil primátor. Avizoval, že sprístupní verejnosti právnu analýzu vypracovanú Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorej predmetom je analýza tejto nájomnej zmluvy.



"Rozhodli sme sa zverejniť právnu analýzu, nech široká verejnosť pozná zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzame, a nech môžeme hľadať optimálne riešenie, ktoré nebude mať fatálny dosah na mestský rozpočet. Je to problém, ktorý treba citlivo zmapovať, aj s ohľadom na financie," konštatovala hlava mesta.



Radnica zároveň vytvorí pracovnú skupinu, ktorá vykoná prehliadku a kontrolu celého areálu kúpaliska s pomenovaním všetkých zistených nedostatkov. Osloví takisto príslušné inštitúcie na posúdenie technického stavu jednotlivých prvkov plážového kúpaliska.