V Banskej Bystrici chcú z rozpočtu ľudia ihriská aj lezeckú stenu

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Do aktuálneho ročníka participatívneho rozpočtu predložili obyvatelia Banskej Bystrice 13 projektových návrhov zameraných na skvalitnenie okolia svojich domov či života miestnych komunít. V súčasnosti ich vyhodnocujú odborné útvary mestského úradu. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že po prvý raz sa prihlásili aj "nováčikovia" z častí mesta Sásová alebo Senica.



"Projektové návrhy musíme posúdiť z hľadiska realizovateľnosti, bezpečnosti alebo majetkového vysporiadania. Pozeráme sa na to, či sú v súlade s koncepciami a rozvojovými plánmi mesta, prípadne sa neduplikujú s našimi rozpracovanými zámermi. Všetky návrhy postupujúce do hlasovania následne predstavia predkladatelia v rámci druhého diskusného fóra v novembri. Hlasovanie o víťazoch bude až po schválení mestského rozpočtu v januári 2025," vysvetlil druhý zástupca primátora Martin Majling.



Projektové návrhy aktuálneho ročníka participatívneho rozpočtu bolo možné posielať do konca júna, pričom ich zber sa realizoval prvýkrát online cez mestský nástroj spolupracovna.banskabystrica.sk. Dominujú detské ihriská či oddychové zóny. Komunity si v mestských častiach želajú dopravné ihrisko, letnú obývačku i lezeckú stenu.



"V prvej polovici roka sme absolvovali šesť výjazdov v rôznych častiach mesta s cieľom dostať participatívny rozpočet bližšie k obyvateľom. Myslím si, že stretnutia mali pozitívny efekt, pretože nám prišli projektové návrhy z lokalít, ktoré sa doposiaľ neprihlasovali. Väčšina zvyšných patrí k stáliciam, ktoré pokračujú v rozvíjaní svojich existujúcich aktivít," konštatovala vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania banskobystrického magistrátu Soňa Kariková.