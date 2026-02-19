< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici chcú začať tradíciu bežkárskych 24-hodinoviek
V Areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa uskutoční bežkárska 24-hodinovka, nové športové podujatie pod názvom Bežky 24.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. februára (TASR) - V Areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa prvý marcový piatok a v sobotu 6. a 7. marca uskutoční bežkárska 24-hodinovka, nové športové podujatie pod názvom Bežky 24. Trať v celkovej dĺžke 950 metrov s miernym prevýšením a nočným osvetlením je vhodná nielen pre výkonnostných športovcov, ale i začiatočníkov či rekreačných bežkárov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Hlavným cieľom podujatia Bežky 24 je zapojiť do pohybu čo najväčší počet Banskobystričanov a návštevníkov zo širokého okolia bez ohľadu na vek, skúsenosti či výkonnosť. Počas celej 24-hodinovky sa účastníkom nemeria čas ani nezaznamenáva počet absolvovaných kôl. Podstatné je prísť, zapojiť sa a vychutnať si radosť z pohybu. Areál zimných športov je k dispozícii pre všetkých už viac ako desať rokov a aj takýmito aktivitami motivujeme obyvateľov k pohybu a zdravému životnému štýlu. Verím, že odštartujeme tradíciu nového podujatia v našom meste,“ priblížil primátor Ján Nosko.
Podľa organizátorov ide o prvú bežkársku 24-hodinovku na Slovensku. Upravená trať umožňuje využitie oboch základných bežkárskych techník - klasickú i „korčuľovanie“. Podujatie sa začne 6. marca o 10.00 h a prvými štartujúcimi budú žiaci základných škôl. Po nich prídu na rad študenti zo stredných škôl a Univerzity Mateja Bela, členovia športových klubov i široká verejnosť. Súčasťou podujatia bude sprievodný program.
„Uvítame záujem účastníkov, ktorí si trúfnu absolvovať Bežky 24 v nočných hodinách. Areál a bežkársky okruh bude plne osvetlený. Pre motoristov je vyhradené bezplatné parkovanie pred vstupom do areálu plážového kúpaliska,“ doplnil Peter Gogola z organizačného tímu.
