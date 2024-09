V Banskej Bystrici chystajú transplantácie pečene od živých darcov

Banská Bystrica/Demänovská dolina 26. septembra (TASR) - V Transplantačnom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou (TC FNsP) F. D. Roosevelta Banská Bystrica začali prípravy projektu rozšírenia programu transplantácie pečene od živých darcov. O príprave projektu informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii v rámci 4. Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti v Demänovskej doline prednosta II. Internej kliniky FNsP Ľubomír Skladaný spolu s pražskými expertmi na túto problematiku. Odhaduje, že prípravná fáza potrvá niekoľko rokov v zahraničí.



Doteraz sa na Slovensku od živého darcu transplantuje len párový orgán - oblička. Na príprave projektu FNsP spolupracuje s Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) Praha pod vedením profesora Jiřího Froněka. "Metódu transplantácie od živého darcu nie je možné zaviesť okamžite, príprava toho pracoviska je dlhá a zložitá, sám som ho pripravoval päť rokov. Začali sme pred dvoma rokmi transplantovať pečeň od živých darcov aj slovenským pacientom a súčasne sa na to pripravujú aj kolegovia z Banskej Bystrice," uviedol Froněk s tým, že kým sa pracovisko v Banskej Bystrici zrealizuje, sú v Prahe pripravení operovať aj pacientov zo Slovenska. Ročne v IKEM zrealizujú približne 150 transplantácií pečene, asi desať percent je od živých darcov. Froněk však predpokladá, že toto číslo určite porastie.



S myšlienkou transplantácie pečene od živých darcov prišli v TC v Banskej Bystrici pred rokom a pol. Dôvodom je podľa Skladaného fakt, že ochorenia pečene sa stávajú stále častejšou príčinou smrti a u čoraz mladších ľudí. "Slovensko má najviac cirhózy na svete a počet ľudí, ktorí budú potrebovať transplantáciu, ako jedinú možnosť záchrany života, bude narastať," skonštatoval prednosta s tým, že na Slovensku je zároveň vzhľadom na počet obyvateľov obmedzený počet darcov.



V TC v Banskej Bystrici robia priemerne 40 bežných transplantácií pečene ročne. Pri transplantácii od živých darcov by sa podľa Skladaného zvýšila pravdepodobnosť záchrany života v prípade, ak nie je k dispozícii vhodný orgán. "Všetky tieto projekty sa najlepšie spúšťajú so zahraničným partnerom, ktorý má s tým bohaté skúsenosti. Kolegovia z Prahy súhlasili, že by nás viedli na tejto ceste," dodal Skladaný. Teraz bude podľa neho intenzívne prebiehať teoreticko-logisticko-právna fáza prípravy projektu.



Cieľom lekárov z TC je v tejto súvislosti najmä šíriť osvetu a zároveň túto možnosť odporúčať aj svojim pacientom. Pacientka banskobystrickej FNsP 35-ročná Natália tento typ transplantácie už absolvovala práve v pražskom IKEM. Časť svojej zdravej pečene jej darovala 39-ročná sestra Veronika. "Hlavný prínos je v tom, že sa zmenší počet ľudí, ktorí sa transplantácie nedočkajú," uzavrel Skladaný.