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V Banskej Bystrici diskutovali o voľne žijúcej zveri medzi panelákmi
V prípade spozorovania voľne žijúcej zveri v intraviláne mesta je potrebné to nahlásiť na stálu službu mestskej polície na čísle 159 alebo tiesňovú linku Policajného zboru na čísle 158.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Zástupcovia mestskej a štátnej polície, odborných útvarov mestského a okresného úradu, poľovníckych komôr, prokuratúry i veterinárnej správy diskutovali v Banskej Bystrici o problematike pohybu voľne žijúcej zveri medzi panelákmi na sídliskách. V poslednom období ide najmä o líšky a hoci zatiaľ nezaznamenali žiadny vážny incident pri kontakte s obyvateľmi, cieľom je zefektívniť spoluprácu všetkých zložiek pri ich odchyte. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Dôležitá je osveta v oblasti zákazu cieleného prikrmovania voľne žijúcej zveri a upozorňovania ľudí na zdravotné riziká, ktoré môžu líšky prenášať.
„Ochorenia predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vytvorené hygienické návyky. Niektoré choroby môžu spôsobiť vážne poškodenie orgánov, nervového systému či zraku a v prípade besnoty ide o ochorenie, ktoré sa bez včasnej liečby takmer vždy končí smrťou. Nedávny prípad, keď si jeden z obyvateľov prisvojil mláďa líšky, môže predstavovať nielen riziko šírenia parazitárnych ochorení, ale i trestnoprávnu zodpovednosť pre podozrenie zo spáchania prečinu pytliactva,“ upozornila Marhefková.
Cieľom stretnutia bolo aj posúdenie možnosti úpravy všeobecne záväzného nariadenia mesta v oblasti prikrmovania a udomácňovania voľne žijúcich zvierat. Zástupca Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici vyjadril názor, že v súčasnej legislatíve neexistuje ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné uvedeným spôsobom regulovať prípadne zakazovať prikrmovanie voľne žijúcej zveri.
Mesto eviduje výskyt voľne žijúcej zveri najmä v častiach Uhlisko, Sásová a Fončorda, kde zároveň eviduje prípady ich prikrmovania.
„Žiadame obyvateľov, aby v blízkosti kontajnerových stojísk ani na iných voľne prístupných miestach nenechávali zvyšky potravín. Tie lákajú voľne žijúcu zver a vytvárajú u nej návyk vracať sa do obývaných lokalít,“ vyzval vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu Peter Suchý.
„Neviditeľným nebezpečenstvom prikrmovania divej zveri a túlavých mačiek, ako aj ich pohybu v intraviláne mesta, sú parazitárne a infekčné ochorenia prenosné medzi zvieratami a človekom. Patrí medzi ne toxokaróza či echinokokóza. Pri priamom kontakte s voľne žijúcou zverou, ale i s túlavými mačkami alebo psami, hrozí človeku aj riziko nákazy besnotou, ktorá patrí medzi smrteľné ochorenia,“ doplnila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Banská Bystrica s tým, že ak človeka zraní divožijúce zviera alebo túlavý pes či mačka, je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný na základe žiadosti samosprávy pridal do zoznamu oprávnených osôb na odchyt voľne žijúcej zveri ďalších sedem osôb. Momentálne je teda oprávnených na odchyt voľne žijúcej zveri 50 osôb.
V prípade spozorovania voľne žijúcej zveri v intraviláne mesta je potrebné to nahlásiť na stálu službu mestskej polície na čísle 159 alebo tiesňovú linku Policajného zboru na čísle 158.
Dôležitá je osveta v oblasti zákazu cieleného prikrmovania voľne žijúcej zveri a upozorňovania ľudí na zdravotné riziká, ktoré môžu líšky prenášať.
„Ochorenia predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vytvorené hygienické návyky. Niektoré choroby môžu spôsobiť vážne poškodenie orgánov, nervového systému či zraku a v prípade besnoty ide o ochorenie, ktoré sa bez včasnej liečby takmer vždy končí smrťou. Nedávny prípad, keď si jeden z obyvateľov prisvojil mláďa líšky, môže predstavovať nielen riziko šírenia parazitárnych ochorení, ale i trestnoprávnu zodpovednosť pre podozrenie zo spáchania prečinu pytliactva,“ upozornila Marhefková.
Cieľom stretnutia bolo aj posúdenie možnosti úpravy všeobecne záväzného nariadenia mesta v oblasti prikrmovania a udomácňovania voľne žijúcich zvierat. Zástupca Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici vyjadril názor, že v súčasnej legislatíve neexistuje ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné uvedeným spôsobom regulovať prípadne zakazovať prikrmovanie voľne žijúcej zveri.
Mesto eviduje výskyt voľne žijúcej zveri najmä v častiach Uhlisko, Sásová a Fončorda, kde zároveň eviduje prípady ich prikrmovania.
„Žiadame obyvateľov, aby v blízkosti kontajnerových stojísk ani na iných voľne prístupných miestach nenechávali zvyšky potravín. Tie lákajú voľne žijúcu zver a vytvárajú u nej návyk vracať sa do obývaných lokalít,“ vyzval vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu Peter Suchý.
„Neviditeľným nebezpečenstvom prikrmovania divej zveri a túlavých mačiek, ako aj ich pohybu v intraviláne mesta, sú parazitárne a infekčné ochorenia prenosné medzi zvieratami a človekom. Patrí medzi ne toxokaróza či echinokokóza. Pri priamom kontakte s voľne žijúcou zverou, ale i s túlavými mačkami alebo psami, hrozí človeku aj riziko nákazy besnotou, ktorá patrí medzi smrteľné ochorenia,“ doplnila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Banská Bystrica s tým, že ak človeka zraní divožijúce zviera alebo túlavý pes či mačka, je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný na základe žiadosti samosprávy pridal do zoznamu oprávnených osôb na odchyt voľne žijúcej zveri ďalších sedem osôb. Momentálne je teda oprávnených na odchyt voľne žijúcej zveri 50 osôb.
V prípade spozorovania voľne žijúcej zveri v intraviláne mesta je potrebné to nahlásiť na stálu službu mestskej polície na čísle 159 alebo tiesňovú linku Policajného zboru na čísle 158.