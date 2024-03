V Banskej Bystrici hodnotili, čo sa vlani podarilo v sociálnej oblasti

Banská Bystrica 8. marca (TASR) - Na magistráte sa v týchto dňoch stretli pracovné skupiny ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 až 2027, aby vyhodnotili aktivity akčného plánu za uplynulý rok. Medzi ne patrí napríklad rozšírenie ponuky požičovne o nové pomôcky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo zorganizovanie podujatí o možnostiach poskytovaných sociálnych služieb.



Ako v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, odborníci a zástupcovia organizácií tvoriaci komunitný plán sa prioritne zameriavajú na päť skupín obyvateľov. Prvou sú seniori. Aktivity pre nich samospráva smeruje na podporu aktívneho starnutia. Rovnako aj na zlepšovanie poskytovania najmä terénnych sociálnych služieb s cieľom podporiť zotrvanie seniorov vo svojom prirodzenom prostredí, čo sa aj podarilo splniť. Ďalšou skupinou sú osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodiny, ktorým podporu, vzdelávanie a poradenstvo poskytujú hlavne mimovládne organizácie. Zo sociálnych služieb zabezpečovaných mestom sa hodnotil rozvoj terénnych a ambulantných služieb, ako aj podpora odľahčovacej služby.



"V rámci tretej skupiny, ktorú tvorí rodina, deti a mládež, sme hodnotili aktivity zamerané na rozvoj preventívnych a podporných programov. Aj tieto ciele sa vo väčšej miere podarilo naplniť v spolupráci s mimovládnymi organizáciami," konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková. Ako doplnila, pre túto skupinu chýbajú napríklad detskí psychiatri a na to sa chcú v najbližšom období zamerať.



Menšiu skupinu obyvateľov, aj keď s najväčšou potrebou pomoci, tvoria ľudia v nepriaznivých životných situáciách. Poskytujú im terénne služby krízovej intervencie a pobytové nízkoprahové sociálne služby vrátane poradenstva.



"Poslednou skupinou sú osoby žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách. Snahou je vytvoriť priestor na realizáciu aktivít a programov pre nich prostredníctvom vybudovania komunitných centier. To sa v súčasnosti realizuje," dodala Kružliaková.



Podľa druhého zástupcu primátora Martina Majlinga pravidelné stretnutia nie sú len o nastavení a vyhodnocovaní plánov a cieľov v rôznych sociálnych oblastiach. Dôležité sú aj pre kooperáciu, sieťovanie a spoluprácu mesta so subjektmi verejného, súkromného i neziskového sektora.