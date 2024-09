V Banskej Bystrici je priestor na prezentáciu regionálnych výrobcov

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - V nádvorí historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici vznikol priestor pre prezentáciu lokálnych výrobcov a remeselníkov s názvom Regionálne. Pre návštevníkov bude otvorený počas pracovných dní, ponúkať a prezentovať bude remeselné výrobky, suveníry či originálne darčeky. Na tlačovom brífingu o tom v utorok informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



Prezentačný priestor Regionálne má za cieľ podporiť regionálnych producentov, ktorí sa venujú tradičnej výrobe a remeslám. Ponúkať bude produkty 90 výrobcov, s ktorými kraj prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK dlhodobo spolupracuje. Poskytnúť im má najmä marketing a zviditeľnenie v očiach širšej verejnosti. "Toto je naša úloha, aby sme poskytli reklamu a propagáciu ľuďom, ktorí sú dobrí v tom, že vyrábajú výrobky, ktoré majú históriu a korene a sú veľmi originálne," skonštatoval Lunter.



Showroom a predajňa s regionálnymi produktmi bude v nádvorí historickej radnice pre verejnosť otvorená každý pracovný deň. Prezentovať bude výrobky zo všetkých regiónov Banskobystrického kraja, v súčasnosti ich je približne 400. "Hlavným poslaním tohto priestoru bude prezentovať výrobky, šíriť osvetu a ukazovať krásu nášho kultúrneho dedičstva," dodala riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková.



Priestor na prezentáciu regionálnych produktov so stálymi otváracími hodinami je ďalším krokom BBSK v snahe podporiť výrobcov a remeselníkov z regiónov. Samosprávny kraj v roku 2019 spustil fungovanie takzvaných regionálnych pultov, v súčasnosti je ich v rámci kraja 13. O rok neskôr bol spustený aj e-shop, ktorý v súčasnosti prezentuje viac ako 90 výrobcov. "Neskôr sme prišli so župnými trhmi, kde vo veľkých mestách poskytujeme bezplatný priestor pre regionálnych producentov," doplnil Lunter s tým, že len v minulom roku sa prostredníctvom e-shopu predalo viac ako 1600 produktov.



Aktivity kraja a Rozvojovej agentúry v rámci podpory regionálnych produktov oceňujú aj samotní výrobcovia. "Sú veľkým prínosom, dostávajú ma medzi ľudí, do povedomia regiónu a otvárajú dvere k ľuďom a zákazníkom. Je to skvelá príležitosť pre malých remeselníkov," skonštatovala Lucia Kováčová, ktorá sa venuje výrobe keramiky.