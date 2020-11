V Banskej Bystrici je pripravených všetkých 68 odberových miest

Banská Bystrica 6. novembra (TASR) – Banská Bystrica je pripravená na druhé kolo plošného testovania. Pripravených je všetkých 68 odberových miest, zabezpečení sú administratívni pracovníci aj dostatok ochranných pomôcok. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, problémy nie sú ani s dostatočným počtom zdravotníkov.



„Odberné miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 h, pričom na testovaní sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto o to prejaví záujem a má doklad totožnosti. Nič by nám nemalo brániť v tom, aby sa všetkých 68 odberných miest otvorilo načas,“ priblížila Marhefková s tým, že samospráva občanom odporúča, aby sa s testovaním neponáhľali. Rozloženie náporu do oboch dní môže prispieť k predchádzaniu dlhých radov, ktoré sa pred odberovými miestami tvorili počas prvého kola operácie.



Samospráva v piatok otestovala zamestnancov a klientov mestských pobytových zariadení sociálnych služieb aj mestských jaslí. V jasliach mali negatívny test všetci zamestnanci, rovnako ako 57 pracovníkov a 83 klientov v Zariadení pre seniorov Jeseň na sídlisku Fončorda. V zariadení KOMUCE v Sásovej malo 47 zamestnancov negatívny výsledok, zo 108 klientov bolo pozitívnych päť, čo je však o tri prípady menej ako minulý týždeň.



Na prvom kole plošného testovania sa v okrese Banská Bystrica zúčastnilo 64.127 ľudí, pozitívny výsledok malo 687 z nich. Podiel pozitívnych testov tak dosiahol 1,07 percenta.