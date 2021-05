V Banskej Bystrici je sčítaných už takmer 92 percent občanov

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Takmer 92 percent občanov mesta pod Urpínom sa už sčítalo, nielen v rámci elektronického sčítania obyvateľov SR, ktoré trvalo do konca marca, ale aj aktuálneho asistovaného sčítania, ktoré sa končí 13. júna. Stále tak ešte neurobilo vyše 4300 obyvateľov. Banskobystrický magistrát im pripomína, aby sa nezabudli „dosčítať“, v prípade potreby môžu využiť jeho pomoc. Informoval o tom na sociálnej sieti.



„Týka sa to ľudí, ktorí majú trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt na území Banskej Bystrice. Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je povinné a pri nesplnení si tejto povinnosti hrozí pokuta do výšky 250 eur. Opýtajte sa preto svojich príbuzných a známych, či náhodou nezabudli,“ upozornil magistrát.



Pre tých, ktorým sa doteraz nepodarilo sčítať sa, sú k dispozícii kontaktné miesta – mestský úrad, matričný úrad a klientske centrum. Na ich telefónnych číslach si možno dohodnúť aj požiadavku na mobilného asistenta, ktorý príde vždy len pri vopred dohodnutom termíne návštevy u občana a musí sa preukázať poverením Štatistického úradu SR. U neohlásených a nečakaných návštev „asistentov“ môže ísť o podvodníkov.