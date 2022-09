V Banskej Bystrici je turistov stále menej ako pred pandémiou

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Počet návštevníkov, ktorí prišli do Banskej Bystrice počas tohto leta, je stále výrazne nižší ako v roku 2019, pred pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že tohtoročná letná turistická sezóna sa stále nedá porovnať s tou, ktorá bola v roku pred vypuknutím pandémie. "Evidujeme návštevnosť aj zahraničných turistov vo veľkej miere z Nemecka, hlavne nemeckých dôchodcov, ale aj maďarských či poľských turistov," zhrnula.



Dodala, že tento rok bola vyhľadávaným miestom Thurzo-Fugger zážitková expozícia v banskobystrickom mestskom hrade Barbakán. V nej sa dá preniesť do čias, keď Banská Bystrica vďaka úspechu v baníctve najviac prekvitala. "Tradične je to návšteva Hodinovej veže, Matejovho domu či Vily Dominika Skuteckého," podotkla. Podľa nej v okolí mesta je najväčší záujem o Španiu Dolinu a drevený artikulárny kostol v Hronseku.



Dominika Oceľová z banskobystrického mestského úradu spresnila, že informačné centrum v meste malo v období od mája do augusta spolu 6734 klientov. Z toho 5468 bolo domácich a 1266 zahraničných. V tomto istom období navštívilo Hodinovú vežu celkovo 7696 ľudí, 5960 bolo domácich a 1736 zahraničných turistov.