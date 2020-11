V Banskej Bystrici kritizujú tender na dopravcov MHD

Banská Bystrica 26. novembra (TASR) – Na nezvládnutý priebeh verejného obstarávania a nevýhodnosť ponuky, ktorú v súťaži na MHD v Banskej Bystrici predložili súčasní dopravcovia, upozornili vo štvrtok banskobystrický oblastný predseda strany Spolu Matej Bučko a odborník na dopravu Martin Pekár. Vedenie magistrátu sa vzápätí ohradilo voči podľa neho nepravdivým a tendenčným vyjadreniam mimoparlamentnej strany Spolu. Odmieta akékoľvek spochybňovanie tendra na dopravcov banskobystrickej MHD.



"Do verejného obstarávania sa prihlásili iba súčasní dopravcovia, za ktorými stojí SAD Zvolen. Tí ponúkli cenu, ktorá je o 50 miliónov eur vyššia ako pôvodne predpokladaná suma 90 miliónov eur na desať rokov. Túto ponuku považujeme za prestrelenú a potvrdila to aj analýza, ktorú sme si dali vypracovať dopravným odborníkom. Občanom Banskej Bystrice hrozí, že primátor Ján Nosko zatne v rozpočte mesta sekeru, ktorú budú musieť zatiahnuť oni. Či cez zvýšené dane z nehnuteľnosti alebo zvýšené cestovné," zdôraznil Bučko.



Ako tvrdí, v septembri vyzvali primátora, aby zmluvu za takých podmienok nepodpísal, súťaž zrušil, vypísal novú a umožnil skutočnú trhovú súťaž. "Mesto sa doteraz k tomu nevyjadrilo a nie je jasné, za akých podmienok bude MHD od nového roka fungovať, ani kto ju bude zabezpečovať," poznamenal Bučko.



"Vedenie mesta sa už viackrát vyjadrilo, že je v jeho záujme vyrokovať nižšiu sumu, ako ponúkli dopravcovia v tendri. Preto primátor intenzívne rokuje s dopravcami, aby sa dohodli na výhodnejších podmienkach a cenách pre mesto. Po ukončení rokovaní s jednotlivými dopravcami budú výsledky transparentne predstavené verejnosti," konštatovala v reakcii hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že pre mesto sú dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá vyhodnocovala splnenie podmienok účasti v tendri, a tiež predložené ponuky.



"Členovia strany Spolu nemajú absolútne naštudovanú zmluvu, chýbajú im základné informácie a fakty o téme. Ak spomínajú nejakú existujúcu analýzu, boli by sme radi, ak by nám ju doručili. Technické štandardy, o ktorých hovoria, sú súčasťou prílohy zmluvy, v ktorej sú zahrnuté všetky požiadavky, ako by mali byť vozidlá MHD vybavené. Zverejnené sú v profile mesta Banská Bystrica na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie," zdôraznila Marhefková.



"MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v plnom rozsahu, hospodárne a v záujme obyvateľov," ubezpečila hovorkyňa.