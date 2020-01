V Banskej Bystrici malo pribudnúť 160 polopodzemných kontajnerov

Banská Bystrica 7. januára (TASR) – Zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu sa v Banskej Bystrici začal už 6. januára a až do 9. februára sa budú zbierať raz týždenne. Od 10. februára priebežne podľa potreby. Keďže ide o biologicky rozložiteľný odpad, je potrebné zo stromčeka odstrániť všetky umelé ozdoby či obaly z cukríkov. TASR o tom informoval banskobystrický magistrát.



V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že zber odpadu a dočisťovanie stojísk je v meste pod Urpínom už dlhodobo najdiskutovanejšou témou. Osádky zberových vozidiel sa často stretávajú s problémami, pre ktoré si nemôžu plnohodnotne robiť svoju prácu. Jednou z prekážok je parkovanie motorových vozidiel pred stojiskami, ktoré znemožňujú prístup k nádobám. V niektorých lokalitách na to vodičov upozornia osadené tabule s textom: "Vodiči pozor! Parkujte tak, aby bol umožnený zber komunálneho odpadu."



Magistrát zdôrazňuje, že parkovanie pred nádobami, čo obmedzuje vývoz komunálneho odpadu, je podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia zakázané. Najväčšie problémy sú najmä na sídliskách Sásová, Fončorda a Radvaň. Ak tabule nesplnia svoj význam, pristúpi k radikálnejším opatreniam.



Mesto pod Urpínom vlani po 28 rokoch zmenilo dodávateľa tejto služby, ktorou je v súčasnosti spoločnosť Marius Pedersen. V uliciach sa postupne objavili nové kontajnery na zber rozličného odpadu, mesto má tiež lepšie možnosti kontrolovať jeho zber, keďže vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom pohybu – GPS a k dispozícii je tiež špecializované vozidlo na umývanie a dezinfekciu zberových nádob. Zmluvu s firmou podpísalo na desať rokov.



Podľa primátora Jána Noska v tomto roku sa počíta s osádzaním polopodzemných kontajnerov, ktorých by malo byť 160 kusov, čo predstavuje približne 40 stojísk.



"Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, preto verím, že sa týmto krokom zvýši kvalita života obyvateľov mesta," dodal primátor.