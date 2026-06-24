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V Banskej Bystrici na noc uzavrú parkovisko na Štefánikovom nábreží
Mesto upozorňuje prevádzkovateľov autobusovej dopravy, aby počas uzávery využili parkovisko na Mičinskej ulici, prípadne parkovisko na Hutnej ulici pri Štadióne SNP.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. júna (TASR) - V noci z 25. na 26. júna úplne uzavrú parkovisko na Štefánikovom nábreží v Banskej Bystrici, ktoré často využívajú aj prevádzkovatelia autobusovej dopravy. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„V závere tohto týždňa sa začne s obnovou vodorovného a zvislého dopravného značenia na parkovisku, ktoré sa nachádza pod Baštou pri zmrzline a dopravnom inšpektoráte, a to ešte pred obnovou závorového systému a uvedením parkoviska do plnej prevádzky. V sobotu 27. júna by malo byť opäť sprístupnené pre motoristov,“ uviedla Marhefková.
Mesto upozorňuje prevádzkovateľov autobusovej dopravy, aby počas uzávery využili parkovisko na Mičinskej ulici, prípadne parkovisko na Hutnej ulici pri Štadióne SNP.
„V závere tohto týždňa sa začne s obnovou vodorovného a zvislého dopravného značenia na parkovisku, ktoré sa nachádza pod Baštou pri zmrzline a dopravnom inšpektoráte, a to ešte pred obnovou závorového systému a uvedením parkoviska do plnej prevádzky. V sobotu 27. júna by malo byť opäť sprístupnené pre motoristov,“ uviedla Marhefková.
Mesto upozorňuje prevádzkovateľov autobusovej dopravy, aby počas uzávery využili parkovisko na Mičinskej ulici, prípadne parkovisko na Hutnej ulici pri Štadióne SNP.