V Banskej Bystrici na trase protestného pochodu úplne uzavrú ulice

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Pre avizovaný protestný pochod, ktorý sa uskutoční v piatok v Banskej Bystrici, dôjde v meste k výrazným dopravným obmedzeniam. Od 18.00 do 19.30 h budú ulice na trase pochodu úplne uzavreté. Mestská hromadná doprava ako aj prímestské linky povedú po náhradných trasách, trolejbusová doprava bude pozastavená. Informovali o tom na sociálnej sieti radnica aj primátor Ján Nosko s tým, že cestujúci nájdu informácie na konkrétnych autobusových zastávkach.



Pochod sa má začať na Námestí SNP, pokračovať Národnou a ulicou J. Cikkera, Kapitulskou ulicou až na hlavný cestný ťah I/66, Námestie slobody s ukončením v parku pod Pamätníkom SNP.



"Na základe nášho stretnutia so zástupcami Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR sme zvolávateľa protestu upozornili, aby zvolil inú trasu pouličného sprievodu, ktorá by nespôsobovala výrazné obmedzenia dopravy. Napriek tomu sa organizátori rozhodli zorganizovať protestný pochod na spomínanej trase," zdôvodnila samospráva.



Ako tiež pripomenula, podľa zákona o zhromažďovacom práve majú organizátori voči mestu iba oznamovaciu povinnosť, ktorú si splnili.



Obchádzková trasa povedie cez Bellušovu ulicu. Vozidlám záchranných zložiek bude prejazd umožnený. Dopravu bude riadiť polícia, ktorá upozorňuje vodičov na dočasné uzavretie hlavnej cesty I/66.



"V čase pešieho presunu účastníkov bude cesta I/66 na nevyhnutný čas v úseku od križovatky Kapitulská po križovatku pri Námestí slobody uzavretá. Predpokladaný čas je od 18.30 do 19.00 h," uviedla banskobystrická krajská polícia.