V Banskej Bystrici nastúpi do ZŠ 5800 detí, prvákov asi 700

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) – Riaditelia základných škôl (ZŠ) v Banskej Bystrici do posledných dní pripravovali všetko potrebné na otvorenie nového školského roka 2021/2022, ktorý sa začína 2. septembra. Do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpi okolo 5800 žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že presným údajom bude školský úrad disponovať v polovici septembra.



„ZŠ privítajú takmer 700 prváčikov, ktorí dostanú od mesta darček v podobe knihy Márie Ďuríčkovej Abeceda zlatá,“ uviedla Marhefková.



V týchto dňoch sa na pôde magistrátu stretli riaditelia ZŠ, ktoré spadajú pod mesto, základných umeleckých škôl i centier voľného času, aby si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského roka. Spolu so zamestnancami školského úradu diskutovali o otvorení školského roka i školskom semafore, ktorý zostavilo ministerstvo školstva s cieľom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach.



„V uplynulom období sme si prežili všetko, čo sme si predtým ani nevedeli predstaviť. Vytváranie mobilných odberných miest, zabezpečenie testovania, nič z toho by sme nedokázali splniť, ak by ste sa do toho nevložili a nepomohli nám. Verím, že pandemická situácia sa už nebude opakovať a svoju energiu budete môcť plnohodnotne venovať svojim žiakom,“ konštatoval viceprimátor Jakub Gajdošík.



„Posledné dva roky boli pre nás všetkých v školstve zvláštne a donútili nás prispôsobiť sa novým okolnostiam, ktoré ochorenie COVID-19 prinieslo. Prázdniny máme na konci a je tu nový školský rok. Opäť prináša mnoho otázok a výziev, ktoré budeme musieť spoločnými silami zvládnuť. Verím, že vďaka vzájomnej spolupráci sa nám to podarí,“ dodala Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu v Banskej Bystrici.