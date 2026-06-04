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V Banskej Bystrici nemali na vyplácanie energopomoci dosť hotovosti
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP v uplynulých dňoch.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Pošta v Banskej Bystrici v stredu (3. 6.) evidovala dočasné obmedzenie pri výplate energopoukazov na pobočke Pošta Banská Bystrica 1. Dôvodom bol nedostatok hotovosti. Podľa Slovenskej pošty (SP) došlo k problémom pre zvýšený nápor na pobočke v centre mesta. Pošta garantuje, že je na vyplácanie energopomoci pripravená a klientom sa za vzniknuté komplikácie ospravedlňuje.
„Zdôrazňujeme, že nešlo o zlyhanie systému ani nepripravenosť SP, ale o výnimočnú situáciu spôsobenú kombináciou náporu klientov a interných pravidiel pre objem hotovosti na jednotlivých pobočkách. Klientom garantujeme, že pobočky SP, vrátane Pošty BB 1, sú na vyplácanie energopomoci pripravené a disponujú dostatočným objemom hotovosti vrátane potrebnej skladby mincí,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová.
Skonštatovala tiež, že zvýšený nápor na banskobystrickej pobočke v centre mesta pošta očakávala už začiatkom pracovného týždňa a pobočka bola preto dostatočne zásobená vyšším objemom hotovosti. „Keďže reálna návštevnosť v daný deň bola nižšia než očakávaná, nevyužitá hotovosť musela byť v zmysle interných predpisov vrátená. Následne včera v popoludňajších hodinách došlo k enormnému náporu klientov s energošekmi, čo spôsobilo krátkodobý problém s ich vyplácaním,“ vysvetlila hovorkyňa.
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP v uplynulých dňoch. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní.
Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, kedy býva návštevnosť pôšt nižšia. Na pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.
„Zdôrazňujeme, že nešlo o zlyhanie systému ani nepripravenosť SP, ale o výnimočnú situáciu spôsobenú kombináciou náporu klientov a interných pravidiel pre objem hotovosti na jednotlivých pobočkách. Klientom garantujeme, že pobočky SP, vrátane Pošty BB 1, sú na vyplácanie energopomoci pripravené a disponujú dostatočným objemom hotovosti vrátane potrebnej skladby mincí,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová.
Skonštatovala tiež, že zvýšený nápor na banskobystrickej pobočke v centre mesta pošta očakávala už začiatkom pracovného týždňa a pobočka bola preto dostatočne zásobená vyšším objemom hotovosti. „Keďže reálna návštevnosť v daný deň bola nižšia než očakávaná, nevyužitá hotovosť musela byť v zmysle interných predpisov vrátená. Následne včera v popoludňajších hodinách došlo k enormnému náporu klientov s energošekmi, čo spôsobilo krátkodobý problém s ich vyplácaním,“ vysvetlila hovorkyňa.
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP v uplynulých dňoch. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní.
Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, kedy býva návštevnosť pôšt nižšia. Na pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.