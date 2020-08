V Banskej Bystrici obmedzenia na moste predlžujú až do konca septembra

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) – V súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení v centre mesta Banská Bystrica Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) oznámil, že uzávera mosta na Ulici 9. mája a s ňou spojené dopravné obmedzenia sa predĺžia až do konca septembra. Pôvodne mali trvať do konca augusta. Dôvodom sú nepredvídateľné udalosti, zistené počas realizácie stavebných prác. TASR o tom v piatok informoval hovorca SVP Marián Bocák.



"Obchádzková trasa bude naďalej zabezpečená v smere do centra mesta cez Mičinskú cestu, Golianovu ulicu, Cestu k Smrečine, Štefánikovo nábrežie. V čase uzávierky cesty II/591 most cez rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica-mesto slúži ako obchádzková trasa v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony (t) súčasne nižšie ako 2,2 metra (m) s dočasným otvorením prejazdu popod železničný most. Pre opačný smer jazdy vedie obchádzková trasa cez križovatku pri Smrečine a miestne komunikácie v mestskej časti Uhlisko," priblížil Bocák s tým, že vodičov naviguje prenosné dopravné značenie.