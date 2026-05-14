V Banskej Bystrici obnovia ZŠ Golianova
Mesto získalo tri milióny eur na rekonštrukciu viac ako 60-ročného objektu jednej z najväčších mestských škôl.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica bolo pred dvomi rokmi úspešné v rámci Programu Slovensko a získalo tri milióny eur na rekonštrukciu viac ako 60-ročného objektu jednej z najväčších mestských škôl Základnej školy (ZŠ) Golianova. Navštevuje ju vyše 700 žiakov a prejde komplexnou rekonštrukciou zameranou na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Z dôvodu náročných procesov kontroly verejného obstarávania bol po dohode samosprávy s vedením školy a zhotoviteľom skrátený termín ukončenia prác do 31. mája 2027. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Pokračujeme v historicky najväčšej rekonštrukcii našich ZŠ. Znamená to skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvorenie dôstojného a moderného prostredia pre žiakov aj pedagógov. Keďže proces kontroly verejného obstarávania trval dlhšie, mesto v spolupráci s vedením školy pristúpi počas júna k nevyhnutným organizačným opatreniam vrátane dočasného prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu na nevyhnutný čas. Cieľom je, aby zhotoviteľ mohol naplno nasadiť svoje kapacity a začať realizovať práce aj v interiéri školy,“ upozornil primátor Ján Nosko.
Škola prejde zateplením, rekonštrukciou strechy, inštaláciou fotovoltiky, výmenou okien, dverí, rekonštrukciou elektroinštalácie, reguláciou kúrenia, vybudovaním vzduchotechniky pre jedáleň, kuchyňu a chodby. Vytvoria sa bezbariérové vstupy do školy a bezbariérové sociálne zariadenia. Navrhované opatrenia smerujú k zvýšeniu energetickej efektívnosti a dosiahnutiu úspory až na úrovni 76 percent z celkovej spotreby primárnej energie školy.
„Ide o druhú veľkú rekonštrukciu školy, pri ktorej zavádzame moderný systém energetického manažmentu. Ten je zameraný na inteligentné riadenie prevádzky budovy vrátane možnosti regulácie jednotlivých tried a priestorov, ako aj komplexného systému merania a regulácie. Dôležitou súčasťou projektu bude inštalácia fotovoltickej elektrárne, ktorá bude primárne zabezpečovať dodávku elektrickej energie pre potreby školy,“ konštatoval vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.
Ako doplnil riaditeľ ZŠ Golianova Peter Zlevský, počas nasledujúcich mesiacov ich čaká veľká výzva zabezpečiť plynulý a kvalitný chod výchovno-vzdelávacieho procesu. Zhotoviteľ, ktorý si prevzal stavenisko v týchto dňoch, začne od budúceho týždňa s budovaním oplotenia a montážou lešenia.
