V Banskej Bystrici obnovili cestári opotrebované dopravné značenie
Krajskí cestári vykonávali obnovu počas letných mesiacov, keď sú priaznivejšie klimatické podmienky a zároveň nižšia hustota premávky.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) stihla ešte pred začiatkom školského roka obnoviť vybrané vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Celkovo vyznačila približne 15.800 štvorcových metrov vodorovného dopravného značenia vrátane priechodov pre chodcov, ktoré už boli opotrebované. Zároveň obnovila asi 156 kilometrov deliacich a vodiacich čiar na cestách v kraji. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Krajskí cestári vykonávali obnovu počas letných mesiacov, keď sú priaznivejšie klimatické podmienky a zároveň nižšia hustota premávky. Zamerali sa najmä na priechody pre chodcov, pozdĺžne čiary a ďalšie dôležité prvky vodorovného značenia, ktoré sú dôležité pre bezpečnú orientáciu na cestách. Zvýšenú pozornosť venovala BBRSC lokalitám v okolí škôl a školských zariadení, kde je pohyb detí najintenzívnejší a riziko nehôd vyššie.
Podľa predsedu predstavenstva BBRSC Martina Turčana je práve bezpečnosť dôvodom, prečo je údržba vodorovného značenia neoddeliteľnou súčasťou práce správy ciest. „Obnova dopravného značenia patrí medzi základné prvky údržby, ktoré výrazne ovplyvňujú bezpečnosť na cestách. Ak je značenie zreteľné a funkčné, pomáha nielen vodičom, ale aj chodcom. Najmä v okolí škôl a priechodov je jeho stav kľúčový. Som rád, že sa nám podarilo tieto práce zrealizovať ešte pred návratom detí do škôl,“ zdôraznil Turčan. Ako dodal, obnovené čiary a priechody sú opäť dobre viditeľné aj za zhoršených podmienok a pripravené plniť svoju funkciu počas celého roka.
