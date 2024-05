V Banskej Bystrici obnovili legendárne ihrisko Hexagon

Banská Bystrica 31. mája (TASR) - Samospráve sa podarilo po dlhých rokoch chátrania obnoviť legendárne detské ihrisko Hexagon v parku pod Pamätníkom SNP, kde sa kedysi hrávali viaceré generácie Banskobystričanov. Podnety na zachovanie diela, ktoré vznikalo v 60. rokoch 20. storočia a jeho autorom je priemyselný dizajnér Ján Ondrejovič, prichádzali od odbornej i laickej verejnosti. Mesto na obnovu vynaložilo z rozpočtu sumu 67.000 eur. Informoval o tom v piatok primátor Ján Nosko.



"Len málo samospráv na Slovensku sa zameriava na takúto systematickú obnovu výtvarných diel vo verejnom priestore, ako sa deje v našom meste. Za posledné roky sme postupne pristúpili k zachovaniu a záchrane najvýznamnejších, a najviac poznačených diel. Dobrá práca sa podarila, tento významný artefakt - Hexagon, ktorý je súčasťou Pamätníka SNP, môžu mnoho nasledujúcich rokov pozorovať ďalšie generácie obyvateľov i návštevníkov Banskej Bystrice," konštatoval Nosko.



Ako tiež zdôraznil, dielo dnes už nespĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na detské ihriská, preto vstup na obnovený Hexagon bude naďalej len na vlastnú zodpovednosť.



"Iniciatíva o jeho záchranu sa začala už v roku 2015. Od prvého odborného podnetu až do aktuálnej obnovy sa zrealizoval rozsiahli archívny výskum k dielu, ale aj mnoho občianskych podporných aktivít. Zapojené do nich boli viaceré umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta i nezávislí odborníci. Obnovený Hexagon významne skvalitňuje životné prostredie jednej z najhodnotnejších lokalít verejného priestoru Banskej Bystrice," doplnila kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana L. Majlingová.



S prvou etapou obnovy diela začal sochár Matúš Janíček vlani na jeseň. Spracoval dokumentáciu, zhotovil formy a zameral sa na výrobu jednotlivých prefabrikovaných dielcov. Na jar tohto roku sa práce presunuli priamo do lokality, kde sa ihrisko nachádza.



"Cesta k obnove sa začala oveľa skôr, než bola odliata prvá matica. Je výsledkom veľkej práce niekoľkých ľudí. Pre mňa ako umelca bolo zaujímavé vidieť a prežiť spôsob premýšľania autora, od nápadu - malého chlapca, ktorý sa hrá s maticami cez vyspelé kompozično-projekčné riešenie až po zaujímavé materiálno-technologické vyhotovenie," vysvetlil Janíček.



Spolu so svojím tímom počas obnovy vyrobil 60 kusov nových matíc. Dokopy použili sedem ton štrku, 1,8 kilogramu cementu a celkovo venovali tomuto dielu 800 hodín fyzickej práce. Na obnovu dohliadal Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici.