V Bánskej Bystrici obnovu budovy pobočky knižnice na Fončorde ukončili

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) – Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici ukončila rekonštrukciu budovy svojej pobočky na Jilemnického ulici na Fončorde. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý je zriaďovateľom knižnice.



Uviedla, že knižnica má kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť 12. apríla. Podľa nej po tomto termíne ju otvoria pre verejnosť. "Pre infláciu nemusel kraj zvyšovať finančné prostriedky na uskutočnenú investíciu," uviedla hovorkyňa. Verejné obstarávanie na stavebné práce bolo počas letných prázdnin v roku 2022. "Predložená suma by tak mala zohľadňovať aj nárast aktuálnych cien," podotkla Štepáneková vlani v októbri.



Doplnila, že rekonštruované priestory v minulosti využívali pre domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS) ako práčovňu a kotolňu. Na prvom poschodí priestory využívali lekári a klienti DDaDSS. Kraj začal s treťou etapou rekonštrukcie knižnice vlani. Súčasťou je bezbariérový prístup do budovy. Projektová dokumentácia tiež riešila rekonštrukciu časti vnútorných priestorov knižnice. Medzi ne patrili úpravy priestorov na prízemí, nové osvetlenie, hygienické zariadenia i protipožiarne zabezpečenie.



Banskobystrická verejná knižnica na svojej oficiálnej webstránke informuje, že pobočka na Fončorde je v súčasnosti stále zatvorená. Knižnično-informačné služby, výpožičky a vrátenie kníh ľuďom poskytuje v ďalších pobočkách v meste.