V Banskej Bystrici obnovujú ulicu Na Uhlisku, vyjde na 240.000 eur

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - V lokalitách, v ktorých od septembra vzniknú nové zóny regulovaného parkovania, banskobystrická samospráva počas leta buduje a legalizuje parkovacie miesta. Okrem rozbehnutých stavebných prác na sídlisku Podlavice začína aj s rozsiahlou rekonštrukciou ulice Na Uhlisku. Do aktivít súvisiacich so zriadením nových rezidentských zón, v ktorých bude platiť nový režim parkovania, mesto investuje takmer pol milióna eur. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V Podlaviciach sa doposiaľ podarilo rozšíriť parkovisko na Javorovej ulici a vybudovať zo zatrávňovacích panelov legálne parkovacie miesta na Limbovej ulici. Do konca prázdnin prejde stavebnými úpravami i Povstalecká ulica. Aktuálne sa mechanizmy presunuli už aj na ulicu Na Uhlisku, ktorú po rokoch čaká významná rekonštrukcia. Stavebné práce sú rozdelené do troch etáp, aby boli obyvatelia obmedzení čo najmenej. Plánovaná výška investície do obnovy sa odhaduje na 240.000 eur.



"Ide o najviac zanedbanú ulicu v tejto mestskej časti. V súčasnosti je obojsmerná, a teda nespĺňa šírkové parametre na legálne parkovanie vozidiel. Rozhodli sme sa preto túto cestu zjednosmerniť, a tak vytvoriť legálnu možnosť parkovať na nej autá. Zároveň, využitím celej šírky komunikácie na jej začiatku v smere od Ulice 9. mája, budeme môcť vytvoriť parkovacie miesta po oboch stranách cesty, čím sa ich počet zvýši. Stavebné práce sa zamerajú nielen na výmenu asfaltových povrchov a realizáciu odvodnenia, ale v podstatnej časti i na výmenu podložia, ktoré je nestabilné a má hlavný podiel na súčasnom stave cesty," vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Dôjde tiež k zjednosmerneniu všetkých priľahlých ulíc, ktoré rekonštruovanú ulicu spájajú s Bellušovou, a teda ulice Timravy, Jesenského, Boženy Nemcovej a Lesnej ulice. Týmto krokom zlegalizuje samospráva desiatky parkovacích miest, kde v súčasnosti parkujú vozidlá v rozpore s dopravnými predpismi.



"Aj tieto ulice budú zaradené do zóny regulovaného parkovania s cieľom zvýšiť komfort najmä obyvateľom s trvalým pobytom v našom meste. Ak niekto nie je držiteľ rezidentskej parkovacej karty, v čase od 17.00 do 7.00 h si bude musieť uhradiť parkovné v osadených parkomatoch, prostredníctvom smsky alebo online. Prípadne môže využiť bezplatné záchytné parkovisko na Mičinskej ceste. Všetky získané financie z rezidentského parkovania sa do lokality vrátia späť v podobe obnovy ďalších ciest, chodníkov a budovania parkovacích miest," zdôraznil Gajdošík.