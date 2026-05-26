V Banskej Bystrici odborníci diskutujú o sociálnej ekonomike

Autor TASR
Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Regióny dnes čelia odlevu obyvateľov, nedostatku pracovných príležitostí aj rastúcim sociálnym a environmentálnym výzvam. Jedným z možných riešení je sociálna ekonomika. O jej úlohe v rozvoji regiónov diskutujú v utorok v Banskej Bystrici odborníci zo Slovenska a zahraničia na medzinárodnej konferencii Sociálne podnikanie ako motor regionálneho rozvoja: inovácie, udržateľnosť a transformácia. TASR o tom informovala vedúca oddelenia podpory sociálnej ekonomiky Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Silvia Yoder.

Podujatie spája zástupcov OECD, verejnej správy, finančných inštitúcií, sociálnych podnikov i organizácií podporujúcich inovácie a rozvoj regiónov.

„Diskusia sa zameriava na to, ako môže sociálna ekonomika prispieť k tvorbe pracovných miest, podpore lokálnej ekonomiky a k zelenej a digitálnej transformácii. Program prináša medzinárodné skúsenosti z Rakúska, Poľska a OECD, príklady dobrej praxe zo sociálnych podnikov ako aj témy financovania, cirkulárnej ekonomiky, digitalizácie a sociálnych inovácií. Súčasťou konferencie sú tiež diskusie o podpore znevýhodnených skupín a budovaní partnerstiev medzi samosprávami, podnikmi a komunitami pri udržateľnom rozvoji území,“ priblížila Yoder.

Podujatie organizuje BBSK v spolupráci s domácimi partnermi a Stálou misiou SR pri OECD.
