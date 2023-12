V Banskej Bystrici odštartovala plavecká 24-hodinovka

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Presne na pravé poludnie odštartovala vo štvrtok v Banskej Bystrici na krytej plavárni tradičná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka. Ktokoľvek si môže prísť odplávať sto metrov pre zdravie, spáliť nabraté kalórie a spestriť si tak obdobie medzi Vianocami a Silvestrom. Plavecký maratón potrvá do piatka (29. 12.) do 12.00 h s tým, že posledný bezplatný vstup na plaváreň je o 11.30 h.



Ako informovala samospráva, podujatie v tomto roku oslavuje štvrťstoročie a za ten čas si získalo popularitu, o čom svedčia narastajúce počty návštevníkov za posledné roky. Vlani si sto metrov pre zdravie odplávalo 1478 ľudí, pričom celková návštevnosť plavárne dosiahla 2281 návštevníkov. Najstarší účastník mal 86 rokov a najstaršia účastníčka o rok menej. Okrem plavcov zo Slovenska prišli i návštevníci z Českej republiky a Ukrajiny.



"Rekord v počte účastníkov, ktorý sa doposiaľ nepodarilo pokoriť, je spred piatich rokov. Vtedy sa do plaveckého maratónu zapojilo 1910 účastníkov s celkovou návštevnosťou plavárne na úrovni približne 3300 ľudí. Verím, že aj počas sviatočného obdobia si mnohí nájdu čas i chuť a prídu si zaplávať v rámci jubilejného 25. ročníka podujatia," konštatoval primátor Ján Nosko.