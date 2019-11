V Banskej Bystrici odštartovali petíciu, bojujú proti zvýšeniu daní

Banská Bystrica 26. novembra (TASR) – Petíciu proti zámeru neúmerne a neprimerane zvýšiť dane v meste odštartovali v utorok v Banskej Bystrici. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri majú o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa od budúceho roka zvyšujú dane, rokovať poslanci.



"Na stole je návrh z vedenia mesta, ktorý razantným spôsobom zvyšuje dane najmä za nehnuteľnosti. Napríklad za byty je to o 50 percent, za rodinné domy o 66 percent, za skleníky a stavby na pôdohospodársku produkciu až o 100 percent, za zastavané plochy na dvore o 43 percent. To sa nám javí ako neúmerné, dramatické a nie vhodné na túto dobu pre obyvateľov Banskej Bystrice. Máme za to, že mesto dnes disponuje historicky najvyššími príjmami za svoju existenciu. Jeho rozpočet za posledných päť – šesť rokov vzrástol o 20 – 30 miliónov eur," zdôvodnil predseda petičného výboru Tomáš Novanský, ktorý bol kedysi v mestskom parlamente predsedom finančnej komisie.



Sleduje, že aj iné mestá razantne zvyšujú dane, ale niektoré si s tým poradili a nejdú do toho.



"Mestá robia zo svojich obyvateľov rukojemníkov v súvislosti s novelami, napríklad zníženie dane z príjmu fyzických osôb, kde bol deklarovaný nejaký výpadok, ale vyhovárajú sa aj na tzv. chodníkovú novelu. K výpadkom dôjde i valorizáciou miezd pedagogických zamestnancov. Len v meste Banská Bystrica je požiadavka na zvýšenie týchto miezd ďaleko vyššia, než ako ohlasovalo ministerstvo školstva. Osobne som presvedčený, že naše mesto má priestor, ako nezvyšovať tieto dane a ak, tak určite nie takto dramaticky," zdôraznil pre TASR Novanský.



Začiatok petície práve v utorok vysvetlil tým, že v pondelok (25. 11.) finančná komisia materiál k zvýšeniu daní prerokovala a odporučila ho predložiť do MsZ.



"Ako predseda petičného výboru som poverený osloviť predsedov poslaneckých klubov, čo aj urobím a budeme čakať na odozvu. Dúfame, že bude vôľa zaoberať sa našou petíciou a podarí sa nám tento návrh VZN zastaviť, presvedčiť poslancov, aby ho nepodporili," dodal Novanský s tým, že ani poslanecký zbor údajne nie je v otázke zvyšovania daní jednotný.