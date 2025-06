V Banskej Bystrici odstránia staré novinové stánky

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica robí poriadok s nevyhovujúcimi novinovými stánkami na svojom území. Za uplynulé mesiace zaktualizovalo majetkové pomery a nájomné zmluvy súvisiace s nefunkčnými trafikami, ktoré dnes špatia mesto a neplnia svoj pôvodný účel. V najbližšom období dôjde k odstráneniu stánkov s neznámym majiteľom a aj tých, ktoré síce vlastníkov majú, no objekty sú v zlom technickom stave. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Pasportizáciu takmer 50 novinových stánkov vypracovalo oddelenie obchodu a služieb magistrátu.



„Zmapovali sme všetky stánky, ktoré sa nachádzajú na mestských pozemkoch ako aj nájomníkov. Niektoré sú na pozemkoch mesta umiestnené bez uzatvorenej nájomnej zmluvy. V najbližších dňoch preto zverejníme na úradnej tabuli verejnú výzvu pre vlastníkov, ktorí nie sú mestu známi, aby v lehote 30 dní zabezpečili ich odstránenie. Inak tak urobí mesto. Ide o stánky na Mládežníckej ulici, v trase plánovanej cyklotrasy a na Ďumbierskej ulici pri špeciálnej základnej škole,“ konštatovala Dana Cibuľková z oddelenia obchodu a služieb.



Samospráva osloví aj majiteľov neprevádzkovaných stánkov so zlým technickým stavom, ktorých vyzve, aby ich z pozemkov mesta na vlastné náklady odstránili. Nájomné zmluvy s nimi už samospráva neplánuje predlžovať a bude sa snažiť s nájomcami dohodnúť na ich ukončení. Oddelenie architekta mesta zároveň pripravuje manuál verejných priestranstiev, ktorý má tiež ambíciu takéto zariadenia výrazne redukovať.



„Jasne vymedzíme lokality, kde bude možné stánky umiestňovať a kde nie. Zároveň pôjde o typovo jednotný dizajn nových stánkov pre celé mesto. Staré nevyhovujúce je potrebné odstrániť i z dôvodu plánovaného projektu rekonštrukcie autobusových zastávok MHD. Vizuálny smog chceme kontinuálne vo verejných priestoroch obmedzovať. Koncepcia, respektíve manuál verejných priestorov z pohľadu regulácie umiestňovania stánkov bude zapracovaný do územného plánu mesta,“ doplnil architekt mesta Martin Pavelek.